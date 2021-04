Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. 2021. április. 19. 10:03 Kiderült, hogy nem örülnek a fák a zajnak Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen környezetbarát a végeredmény, nem annyira szennyező-e az előállítása. Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen környezetbarát a végeredmény, nem annyira szennyező-e az előállítása. 2021. április. 18. 18:00 Szájmaszk, tégla, műbőr és kozmetikum is lehet abból, amit kidobunk a szemétbe A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett. 2021. április. 19. 11:07 De a kórház? – bemutatta a mentőszolgálat a legendás telefonos mém egyik szereplőjét A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok legfeljebb három évet jósolnak. Éppen idén indultak el azonban egy lehetséges gyógyterápia klinikai kísérletei. A RTL Híradónak nyilatkozó szülők szerint most elsősorban nem a pénz, hanem az információk segíthetnek nekik. 2021. április. 17. 21:59 Nagyon ritka genetikai betegséggel küzd a 9 hónapos Bíborka, a szülők sorstársakat keresnek A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. 2021. április. 17. 16:19 A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja. Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja. 2021. április. 17. 16:30 A Trabantokat az út szélén hagyják és kibelezik – 1991. április 23. A népegészségügyi szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható, a lakosság szűrése nem marad el – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. 2021. április. 17. 17:25 NNK: A rákszűrések rövid ideig tartó halasztása nem jár kockázattal

Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. 2021. április. 18. 16:00 A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest