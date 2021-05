Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","shortLead":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","id":"20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67506f49-cd69-4762-bdd3-432c0947393b","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","timestamp":"2021. május. 05. 07:27","title":"Lejárt a határidő, Netanjahu nem tudott kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy az énekes elrejtőzik, esetleg megismétli a bűncselekményt.","shortLead":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy az énekes elrejtőzik, esetleg megismétli a bűncselekményt.","id":"20210506_Letartoztattak_Fekete_Davidot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45532e1c-76d3-4e42-b8a8-72f7addaaad7","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Letartoztattak_Fekete_Davidot","timestamp":"2021. május. 06. 17:23","title":"Elrendelték Fekete Dávid letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sussexi hercegné első könyvét a férje és fiuk, Archie közötti kapcsolat inspirálta. ","shortLead":"A sussexi hercegné első könyvét a férje és fiuk, Archie közötti kapcsolat inspirálta. ","id":"20210505_Gyerekkonyvet_irt_Meghan_Markle_Harry_herceg_archie_mesekonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4867e8e0-73e9-45b8-b15b-d2f23073cd19","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Gyerekkonyvet_irt_Meghan_Markle_Harry_herceg_archie_mesekonyv","timestamp":"2021. május. 05. 10:49","title":"Gyerekkönyvet írt Meghan Markle az apa-fiú kapcsolatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","shortLead":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","id":"20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f59a8fd-ad0c-4738-929e-43836bd3b8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","timestamp":"2021. május. 05. 10:58","title":"Hét kocsi ütközött, 9 kilométeres a dugó az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","shortLead":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","id":"20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82d3c0f-e4d0-47dc-a7a2-9e91ac7a7d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2021. május. 06. 19:03","title":"Változtat a Google, másként kell majd bejelentkeznie a fiókjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","id":"20210506_angolerettsegi_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4b5c4-a3ed-462b-81fa-e38ac7315578","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_2021","timestamp":"2021. május. 06. 10:15","title":"A szaktanár szerint nem nehéz az idei angolérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alábbi megoldások a középszintű vizsgafeladatokhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Az alábbi megoldások a középszintű vizsgafeladatokhoz kapcsolódnak.","id":"20210506_angolerettsegi_2021_megoldasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328675da-6928-4905-b14a-e5b776838e85","keywords":null,"link":"/elet/20210506_angolerettsegi_2021_megoldasok","timestamp":"2021. május. 06. 13:33","title":"Itt már megnézheti az idei angolérettségi nem hivatalos megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d33b8a-0947-4c53-8d3e-1579c91d6498","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","timestamp":"2021. május. 05. 11:59","title":"Új stratégia a turizmusban: nő Orbán Ráhel és köre befolyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]