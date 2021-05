Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti...","id":"20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f64e2-9708-4666-a5f7-0d5455d190eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","timestamp":"2021. május. 05. 10:35","title":"Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","shortLead":"Közvetlenül a tárgyalása előtt csent el a boltból némi arcszeszt.","id":"20210506_birosag_tatabanya_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516df037-8932-4c6f-b952-603dd879a4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_birosag_tatabanya_lopas","timestamp":"2021. május. 06. 16:41","title":"Úgy ment a bíróságra az oroszlányi férfi, hogy előtte még beugrott lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","shortLead":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","id":"20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a47f9-d255-457e-8607-964752e0b3dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:11","title":"Majdnem 400 milliárd euró adót szednek be az autósoktól Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat...","id":"20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256c37a-76c2-4589-a77a-7372cf20adcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","timestamp":"2021. május. 05. 09:53","title":"Alaptörvény, Kádár-korszak – ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","shortLead":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","id":"20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b4f453-17d6-499e-9ffd-96f9b407fdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","timestamp":"2021. május. 05. 14:10","title":"A kínaiak nem tudják túltenni magukat Bill Gates válásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj van. ","shortLead":"Az édesanya korábban a 112-nél dolgozott segélyhívó operátorként, ő tanította meg a lányának, mit kell tenni, ha baj...","id":"20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f448485-cb49-45a9-b019-c0d3b73de0a4","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Segelyhivas_kislany_mento_hangfelvetel","timestamp":"2021. május. 05. 11:50","title":"„Anya ezt tanította” – megszólalt az ötéves kislány, aki mentőt hívott az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem azt kéri, hogy ha valaki leszakadt elektromos vezetéket lát, hívja a 112-es telefonszámot és az elektromos szolgáltatót.","shortLead":"A katasztrófavédelem azt kéri, hogy ha valaki leszakadt elektromos vezetéket lát, hívja a 112-es telefonszámot és...","id":"20210505_viharos_szel_karok_budapest_pest_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f9e160-0d47-4062-bbdb-59a6ff44c787","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_viharos_szel_karok_budapest_pest_megye","timestamp":"2021. május. 05. 20:36","title":"Károkat okozott a viharos szél Budapesten és Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","shortLead":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","id":"20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d00f27-7aa6-4f24-bb95-4087104a3c2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","timestamp":"2021. május. 05. 11:44","title":"Dél-Koreai kutatók szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásának első dózisa is komoly védelmet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]