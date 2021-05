Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","shortLead":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","id":"20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9109dee-0797-46da-9beb-8f51cccdf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 05. 13:11","title":"Péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","shortLead":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","id":"20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d72a9-c0ab-4296-9965-85676e91e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","timestamp":"2021. május. 05. 13:40","title":"Megvan a Fishing on Orfű dátuma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik már 90 százalékos állapotban van, Hahn János a 22 góljával lőtte be magát a keretbe, a válogatott egykori csapatkapitánya nem tudott bekerülni a keretbe az NB II.-ből.","shortLead":"Szoboszlai Dominik már 90 százalékos állapotban van, Hahn János a 22 góljával lőtte be magát a keretbe, a válogatott...","id":"20210506_rossi_kerethirdetes_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29755f1d-29df-4256-bd8f-dd1191c2086e","keywords":null,"link":"/sport/20210506_rossi_kerethirdetes_foci_eb","timestamp":"2021. május. 06. 13:51","title":"Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsákkal nem tett kivételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr.","shortLead":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat...","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64d02f-5b96-4817-9a85-9b479f4593a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a témában készült egy vizsgálat, amely egyértelműen kimondja, hogy nem kell harmadik dózis az oltóanyagból.","shortLead":"A miniszter szerint a témában készült egy vizsgálat, amely egyértelműen kimondja, hogy nem kell harmadik dózis...","id":"20210506_gulyas_gergely_kormanyinfo_sinopharm_harmadik_dozis_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9430d-d9cb-4313-8260-b62c77509356","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_kormanyinfo_sinopharm_harmadik_dozis_oltas","timestamp":"2021. május. 06. 12:26","title":"Megkérdezték Gulyás Gergelyt, szükség lesz-e harmadik oltásra a Sinopharm vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"A baleset a 834-es főút 23-as kilométerénél történt. A sérülteket kórházba szállították.","id":"20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7da76d2-16f5-42ee-b8f3-003d171805f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2107ec3-0e39-46cf-bb83-0b740290f164","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Baleset_Celldomolk_Mersevat","timestamp":"2021. május. 06. 16:27","title":"Busz ütközött személyautóval, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20210505_robbantas_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd42af46-b879-4a95-801e-66c68851349a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_robbantas_fenyegetes","timestamp":"2021. május. 05. 07:21","title":"Robbantással fenyegette egy férfi az óbudai önkormányzatot egy elutasító határozat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]