Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","shortLead":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","id":"20210506_fekete_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef296069-e46f-4aa7-ac74-1f23c8561f13","keywords":null,"link":"/elet/20210506_fekete_david","timestamp":"2021. május. 06. 13:01","title":"Az ügyészség szerint Fekete Dávid egy halálos betegnek adta el a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a48a4a-b308-440c-a823-81f179e03d80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem halványul a vezeték nélküli fülhallgatók iránti érdeklődés: a Counterpoint úgy számol, csak idén több mint 300 millió ilyen eszközt értékesítenek majd a különféle gyártók.","shortLead":"Nem halványul a vezeték nélküli fülhallgatók iránti érdeklődés: a Counterpoint úgy számol, csak idén több mint 300...","id":"20210507_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tws_counterpoint_research","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a48a4a-b308-440c-a823-81f179e03d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7c6845-e0d4-4e93-9795-13ffe2fd3b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tws_counterpoint_research","timestamp":"2021. május. 07. 12:03","title":"Az év slágerkütyüje: a vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét emelkedett a babaváró hitel referenciakamata, amely a támogatás elvesztése esetén visszafizetendő összeg számolási alapját adja. Ez azt jelenti, hogy a júniusi igénylőknek magasabb visszafizetendő összeggel kellene számolni, mint a májusban igénylőknek, ha valamiért mégsem tudják teljesíteni a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket. A Bank360.hu elemzői kiszámolták, mekkora összegről van szó, illetve, hogy mire számíthatnak az igénylők a támogatás elvesztése esetén.","shortLead":"Ismét emelkedett a babaváró hitel referenciakamata, amely a támogatás elvesztése esetén visszafizetendő összeg...","id":"20210505_babavaro_referenciakamat_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b16528b-264b-4b51-a983-3607855ffcaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_babavaro_referenciakamat_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 16:01","title":"Közel kétéves csúcson a babaváró hitel referenciakamata - mit jelent ez az igénylőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 90 százaléka ellenzi a Fudan egyetem létesítésére tervezett magyar hitelfelvételt.","shortLead":"A megkérdezettek 90 százaléka ellenzi a Fudan egyetem létesítésére tervezett magyar hitelfelvételt.","id":"20210506_fudan_diakvaros_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85310f39-bcba-4e4e-bc3d-6b79e2b99a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fudan_diakvaros_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. május. 06. 10:51","title":"Felmérés: a fővárosiak elsöprő többsége nem támogatja a kínai egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","shortLead":"Tallulah Willis az Instagramon jelentette be az eljegyzését.","id":"20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba124f5b-1a1a-42a5-8327-e40da96882f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380b61d4-df87-4521-9c06-ec37290e9db4","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ferjhez_megy_Bruce_Willis_es_Demi_Moore_lanya","timestamp":"2021. május. 06. 11:18","title":"Férjhez megy Bruce Willis és Demi Moore lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után? Hogyan lehet ezzel a tapasztalattal gazdagodva jobban értékelni azt a szabadságot, ami a vírus előtt egykor a miénk volt, és hogyan tudjuk ezt tágítani? ","shortLead":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után...","id":"20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ebeda-d4b3-4fe6-bc37-399b9a300eaa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","timestamp":"2021. május. 06. 13:30","title":"Képzelje el, hogy egy teljesen szabad ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","shortLead":"A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban játssza Magyarország.","id":"20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2a235-7d3e-4c2b-aaa2-1af678c414e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a0b35-2c78-491e-986e-1ec24cccefc8","keywords":null,"link":"/sport/20210506_KeziEb_csoport_ellenfel_magyar_ferfi_valogatott","timestamp":"2021. május. 06. 19:34","title":"Kézi-Eb: Kemény csoportellenfeleket kapott a magyar férfiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]