420 beteg van lélegeztetőgépen. Lassan 2,5 millióan megkapták már a második oltásukat is.

Szombat reggelre 1376 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak – olvasható a kormányzati tájékoztató honlapon. Ez azt jelenti, hogy a járvány kezdete óta 790 564 igazolt fertőzöttet tartanak számon.

A járvány áldozatainak száma 101-gyel emelkedett, 28 504-re.

Az ismert aktív fertőzöttek 200 941-en vannak, 6008-cal kevesebben, mint az előző napon. 3633 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 420-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 4 261 822 embert oltottak be, közülük 2 452 603 ember már a második oltását is megkapta. Oltásra már több mint 4,8 millióan regisztráltak, és 80 százalékuk meg is kapta azt. Az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat lehet jelenleg foglalni.

Éjfélkor lezárult a 16-18 évesek regisztrációja a jövő heti oltáshoz, a téjékoztatás szerint számukra is napokon belül megnyílik az online időpontfoglaló.