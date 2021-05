Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a","c_author":"Erik Tabery","category":"360","description":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell képviselnünk, írja véleménycikkében a Respekt cseh hetilap főszerkesztője, Erik Tabery.","shortLead":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell...","id":"20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db436a88-e757-4646-93be-c0747e5e8a68","keywords":null,"link":"/360/20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"Erik Tabery: Ha nem tartozunk a Nyugathoz, Moszkva vérszemet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","shortLead":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","id":"20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d31f36-db9f-4531-8d09-76daf5dd8408","keywords":null,"link":"/eurologus/20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","timestamp":"2021. május. 05. 16:45","title":"Elfogultsággal vádolja Deutsch Tamás az Európai Bizottság munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr.","shortLead":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat...","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64d02f-5b96-4817-9a85-9b479f4593a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a263873-589a-40aa-b5b0-c8ad9a345180","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor egyértelművé tette, mi vezette a közalapítványok kurátorainak kiválasztásakor: világnézeti elköteleződést várt el. Közben várhatóan újabb forrásokhoz juthatnak majd a kiszervezett intézmények. ","shortLead":"Orbán Viktor egyértelművé tette, mi vezette a közalapítványok kurátorainak kiválasztásakor: világnézeti elköteleződést...","id":"202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a263873-589a-40aa-b5b0-c8ad9a345180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21760c3-145a-4e61-9174-9eea8cf5fd28","keywords":null,"link":"/360/202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek","timestamp":"2021. május. 07. 06:30","title":"Az egyetemek helyett a fideszesekkel feltöltött kuratóriumoknak lesz autonómiájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel a nevezése után pedig máris 5 százalékra mérték a támogatottságát. A YouTube prank-videókból 3,5 milliós követőtábort toborzó brit humoristával készítettünk interjút.","shortLead":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel...","id":"20210505_niko_omilama_interju_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0093f999-583f-4425-bcc9-251e65bed700","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_niko_omilama_interju_london","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"A HVG-t is csőbe húzta a londoni főpolgármester-jelölt, aki az internet után a világot is meghódítaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban, ahhoz viszont sokkal mélyebbre kell menni, hogy a fiatalokból aktív politikai generáció váljon.","shortLead":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban...","id":"20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5430750-149b-48bc-aeb2-fd6e6066bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","timestamp":"2021. május. 07. 06:40","title":"Egyensúly Intézet: Legyen elektronikus szavazás, a 16 évesek is válasszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába jutott.\r

","shortLead":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után...","id":"20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9717222c-92c5-4153-b28b-9ceafe96e142","keywords":null,"link":"/sport/20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","timestamp":"2021. május. 06. 05:12","title":"Angol házidöntő lesz a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]