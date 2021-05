Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS énekese posztumusz díjat kapott.","shortLead":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS...","id":"20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87526248-34b9-4895-a42d-a72abce231bf","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","timestamp":"2021. május. 06. 15:55","title":"A tragikusan fiatalon meghalt Siklósi Örs is díjat kapott az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07a4ebb-75fe-448d-92dc-b76dc9fbb615","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez legfőképp abból látszik, hogy a miniszterelnök párhuzamos államot épít, írja a brit lap, mely azt a magyar politikust is megnevezi, aki szerintük alkalmas lehet Orbán legyőzésére.","shortLead":"Ez legfőképp abból látszik, hogy a miniszterelnök párhuzamos államot épít, írja a brit lap, mely azt a magyar...","id":"20210507_Economist_Orban_szamol_a_valasztasi_vereseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f07a4ebb-75fe-448d-92dc-b76dc9fbb615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d012ae5f-2371-470a-8536-8bccdd9d4e74","keywords":null,"link":"/360/20210507_Economist_Orban_szamol_a_valasztasi_vereseggel","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Economist: Orbán számol a választási vereséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","shortLead":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","id":"20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c459583-b14f-4c4d-b9f0-e25a2b895374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","timestamp":"2021. május. 06. 15:01","title":"Megszüntették Bige László házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz. A kiemelten védett Natura 2000-es terület hegyi kaszálóin élő fajok is veszélyben vannak.","shortLead":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz...","id":"202118_hoagyuval_verebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e94010f-ef84-47ed-9b5f-ba644258960d","keywords":null,"link":"/360/202118_hoagyuval_verebre","timestamp":"2021. május. 06. 11:00","title":"A természetvédelmi aggályok ellenére hóágyúval és ratrakkal támadnának rá a Kékesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","shortLead":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","id":"20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ae775c-dfeb-4e7e-81f6-b88132195272","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","timestamp":"2021. május. 07. 08:15","title":"Kálmán Olga fenyegetője: „Minden elképzelést felülmúlóan gyűlölöm a baloldalt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","shortLead":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","id":"20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b59635c-f483-4b97-851b-9f173ae15633","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","timestamp":"2021. május. 07. 10:29","title":"Kis utcai horror Rómában: itt a pizzaautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb4e30e-f3bc-4caf-a2ac-fa5066b48edd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A közpénzből végzett hazai nagy beruházások közt nincs olyan, amelyik határidőre felépül és a tervezett költségvetést sem lépi túl. 1896-ban ez még megtörténhetett, így készült el a Kisföldalatti – hivatalos nevén a Millenniumi Földalatti Vasút. \r

\r

","shortLead":"A közpénzből végzett hazai nagy beruházások közt nincs olyan, amelyik határidőre felépül és a tervezett költségvetést...","id":"202118__millenniumi_foldalatti__csaszari_kocsi__zold_hazikok__kerek_es_hattyunyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcb4e30e-f3bc-4caf-a2ac-fa5066b48edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc707db3-51d9-42f5-a853-8700b363a30b","keywords":null,"link":"/360/202118__millenniumi_foldalatti__csaszari_kocsi__zold_hazikok__kerek_es_hattyunyak","timestamp":"2021. május. 06. 17:00","title":"Ma elképzelhetetlen, hogy úgy épüljön meg valami, mint 125 éve a földalatti - Fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb330ac-caba-4c87-a316-c120d4f1ca8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztést 2023 tavaszán fejezik be.","shortLead":"A fejlesztést 2023 tavaszán fejezik be.","id":"20210507_gyor_vizi_elmenypark_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb330ac-caba-4c87-a316-c120d4f1ca8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60c71ac-21cf-4843-b4e5-60e8e24ed037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_gyor_vizi_elmenypark_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2021. május. 07. 05:20","title":"21 milliárd forint kormányzati támogatásból épül vízi élménypark Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]