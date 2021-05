Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Üdítő jelenség, hogy megvalósult az ellenzéki összefogás – mondja Juhász Péter, aki enélkül nem is tudna kit támogatni a választáson. A youtubernek állt egykori politikus egy esetleges ellenzéki győzelem esetén sem ambicionál kormányzati szerepet, az elszámoltatási munkában ugyanakkor el tudja képzelni a részvételét. Szerinte az elmúlt több mint 10 év össztársadalmi kudarc.



Élesben Juhász Péterrel: Önállóan egyik pártra sem tudnék szavazni
A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult Gorbacsovval, a reformokat bírálva.
Százéves korában meghalt Jegor Ligacsov, a szovjet alkoholtilalom ötletgazdája
A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja. Útonállók az autópályán – 1991. május 8.
Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.
Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában
A miniszterelnök azt mondta, Európában mindenkit meg kell győzni arról, hogy vegye fel az oltást.
A portói éjszakából jelentkezett be Orbán Viktor
Az uniós biztos akár pert is indíthat a magyar kormánymédiában közzétett korrupciós vádak miatt.
Visszautasítja az Európai Bizottság a ciprusi biztosról a magyar kormánymédiában keringő álhíreket
Az iPhone-okon és iPadeken a múlt hét óta elérhető rendszerfrissítéssel oda szúrt az Apple, ahol sokaknak a legjobban fáj. A hipertargetált reklámokból élő cégek, mint amilyen például a Facebook vagy a Google, kénytelenek lesznek újragondolni stratégiájukat.
Nagyon fontos, melyik gombra nyom a kérdésnél, amely ezután minden iPhone-on fölugrik
A NASA közzétette a felvételt az Ingenuity hangjáról.
Most meghallgathatja, milyen egy helikopter hangja a Marson