[{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","shortLead":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","id":"20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed5a580-858c-49d3-b730-7021d433eeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","timestamp":"2021. május. 07. 12:55","title":"Majtényi László is csatlakozik az ATV elleni bojkotthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee.","shortLead":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát...","id":"20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c12b343-7360-4da4-9a19-b99e84706404","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","timestamp":"2021. május. 09. 11:15","title":"Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7c3f79-88f7-43d9-b7dc-daaf0fef4112","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákoknak középszinten a pénzügyekről is kellett szöveget írniuk.","shortLead":"A diákoknak középszinten a pénzügyekről is kellett szöveget írniuk.","id":"20210507_nemeterettsegi_2021_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7c3f79-88f7-43d9-b7dc-daaf0fef4112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3997-97e9-4717-a6fd-89e8d124ff1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_nemeterettsegi_2021_feladatok","timestamp":"2021. május. 07. 13:28","title":"Ezeket lehet tudni az idei németérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","shortLead":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","id":"20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03ab07-73f5-485a-a3b0-2ff4035ce4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","timestamp":"2021. május. 08. 16:52","title":"Élete századik pole pozícióját szerezte Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak a halasztható műtétek és a rehabilitáció.","shortLead":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak...","id":"20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0c3a0-45f6-436b-8ead-a706915b8399","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","timestamp":"2021. május. 08. 18:25","title":"Saját magának fizetheti a PCR-tesztet az, aki oltás nélkül menne halasztható műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617","c_author":"Windisch Judit - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd a járványhelyzeten. Szerencsére ez nem következett be, és a kisdiákok egyre nagyobb arányban térnek vissza az iskolapadba. A felsőbb évfolyamoknál kisebb az ellenállás, bár az ADOM diákmozgalom még mindig halasztást követel. Az áprilisi nyitástól a tanárok nagyobb része is ódzkodott, majd szinte kivétel nélkül mindenki visszament tanítani. ","shortLead":"Az általános iskolák alsó tagozatainak nyitása előtt elég nagy volt a félelem attól, hogy ez a lépés súlyosbít majd...","id":"20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a258e82f-d683-409c-919a-0ecf499f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123529-d043-4963-b5f4-a6a0bf74af56","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_iskolanyitas_felso_tagozat_gimnaizum_maruzsa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 11:00","title":"Jól alakul a járvány, a szülők kaptak oltást és a gyerekek is szétestek már - ezek is érvek az iskolába engedés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c876c-cea4-48bb-b0ac-8ddef92c6b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2021. május. 09. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, valójában mennyire véd az első dózis Pfizer és AstraZeneca oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","shortLead":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","id":"20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392586-3e76-4f23-b6b9-cf14c17777bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","timestamp":"2021. május. 07. 13:11","title":"Reuters: A magyar és a lengyel kormányfő kihúzatta a \"nemek közötti egyenlőséget\" az EU-csúcs nyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]