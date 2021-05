Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most indul a második kör azoknak, akik eddig nem is próbálták meg letenni a vizsgát, illetve, akiknek elsőre nem sikerült. ","shortLead":"Most indul a második kör azoknak, akik eddig nem is próbálták meg letenni a vizsgát, illetve, akiknek elsőre nem...","id":"20210510_Egyelore_csak_57_ezer_gyerek_abszolvalta_a_kozlekedesi_alapvizsgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded22960-db05-4854-a976-7e72fae5afe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Egyelore_csak_57_ezer_gyerek_abszolvalta_a_kozlekedesi_alapvizsgat","timestamp":"2021. május. 10. 07:47","title":"Egyelőre csak 57 ezer gyerek teljesítette a közlekedési alapvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","shortLead":"Szerdától azonban változékonyabbra fordul az időjárás.","id":"20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d9450-999f-46b8-bbf3-97ac10a3d20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Szikrazo_napsutessel_indul_a_het","timestamp":"2021. május. 10. 05:55","title":"Szikrázó napsütéssel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","shortLead":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","id":"20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7592c152-56c6-450d-a94a-08ca00279017","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","timestamp":"2021. május. 09. 19:14","title":"Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre viszont nem tudunk eleget ahhoz, hogy megjósolható legyen, mekkora kockázattal fenyeget. ","shortLead":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre...","id":"20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dded205-6ad5-49f6-86b8-e89af9cd2854","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","timestamp":"2021. május. 10. 15:12","title":"Nagy bajt csak akkor okozna nálunk az indiai vírusmutáns, ha kiszorítaná a brit variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","shortLead":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","id":"20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e04bec-d0e4-4290-ae5d-df748da6f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","timestamp":"2021. május. 09. 20:57","title":"Nincs kivétel, mindenkitől kérik a védettségi igazolványt a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","shortLead":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","id":"20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0bb09-23a4-41cc-9d0b-297f1633dc29","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","timestamp":"2021. május. 10. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc egri hotele 2,8 milliárdos támogatást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]