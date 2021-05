Hullámzó hidegfront éri el Magyarországot szerdán délnyugat felől, ez pedig esőket, záporokat, zivatarokat hoz magával – adta hírül az időkép.hu. Az időjárás szerdától felemás lesz: míg az ország nyugati felére esőket, néhol viharokat mutatnak az előzetes figyelmeztetések, keleten a felhők mellett is megmarad a 25-27 fok.

© Időkép.hu

Szerdán éjszaka azonban az északkeleti tájakat is eléri a csapadék, csütörtökön az ország bármely táján várható csapadék, északnyugaton külön figyelmeztetnek is az esőzésekre. Csütörtökön sem lesz kánikula: a délutáni órákban is csak 14-22 fok várható. Az esők kitartanak késő estig, ám az időkép szerint ez jót fog tenni a mezőgazdaságnak is: a jelenlegi számítások szerint „nagy területen 10-15, helyenként 20 milliméternél is több csapadék várható”.

Pénteken már visszatér a nap is az égboltra, csak szórványosan lesznek esők, ezek is elsősorban az ország keleti régiójában. A hőmérséklet is melegedésnek indul, hétvégén akár már 26 fok is lehet.