[{"available":true,"c_guid":"5d98ed01-0f18-4cfe-bf28-b46c73b4b100","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Emmanuel Macron korábban ígéretet tett arra, hogy módosítják az alkotmányt a környezetvédelem érdekében.","shortLead":"Emmanuel Macron korábban ígéretet tett arra, hogy módosítják az alkotmányt a környezetvédelem érdekében.","id":"20210510_Tuntetes_Franciaorszagb_alkotmany_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d98ed01-0f18-4cfe-bf28-b46c73b4b100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b1f9eb-6233-470a-859d-dbb01b0ff125","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Tuntetes_Franciaorszagb_alkotmany_klimavedelem","timestamp":"2021. május. 10. 05:37","title":"Több tízezren tüntettek Franciaországban, hogy foglalják alkotmányba a klímavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtás még mindig több millió hektárnyi erdőt pusztít el, mint amennyi regenerálódik.","shortLead":"Az erdőirtás még mindig több millió hektárnyi erdőt pusztít el, mint amennyi regenerálódik.","id":"20210511_franciaorszag_erdo_fak_wwf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327ac818-e1b3-46b5-9092-22b8bedbb238","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_franciaorszag_erdo_fak_wwf","timestamp":"2021. május. 11. 13:11","title":"Franciaország méretű erdő nőtt ki a földből az elmúlt 20 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet, hogy az operációs rendszer új verziója az eredetileg tervezett formában soha nem kerül a felhasználók elé.","shortLead":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet...","id":"20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff619b9-4660-4c1a-9e2e-67f0f0d251cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Ez a Windows-verzió gyenge gépen is jól fut – de lehet, hogy már sosem kapjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","id":"20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39513375-92a4-4601-9400-a8294e5d2d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","timestamp":"2021. május. 10. 17:42","title":"Matolcsy: A magyar nyelv csúcstermék, amely közvetíti az „ősi tudást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények között, de a világban máshol is történtek hasonló incidensek, akadt olyan CIA-s tiszt, akit egy moszkvai szállodában ért mikrohullámú támadás, ezért gyanakszanak sokan az oroszokra. Miután a Fehér Ház két munkatársa is célpont lett, ma már a Pentagon is vizsgálódik. ","shortLead":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények...","id":"20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155b3903-2a52-48ef-b3ac-474d956ee5f1","keywords":null,"link":"/360/20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","timestamp":"2021. május. 11. 13:00","title":"Washingtonban észbe kaptak, hogy a Havanna-szindróma ügyét nem lehet bagatellizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]