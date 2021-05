Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

\r

","shortLead":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

\r

","id":"20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d57e4-3cb7-4d46-bb03-1c74cf5401ee","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","timestamp":"2021. május. 10. 16:19","title":"Minden turista rémálma: egy férfi majdnem lezuhant, amikor megrongálta a szél a kínai üveghidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik, hogy a Samsung felkészült a trónfosztásra.","shortLead":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik...","id":"20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b3f769-39c0-4c39-a4f3-af0c730d8a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","timestamp":"2021. május. 11. 10:03","title":"(Fél)vezetőváltás: letaszítaná a trónról a Samsung az Intelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","shortLead":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","id":"20210511_okosut_m2_dunakeszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0100cf-9459-44b8-abce-27e940e6938a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_okosut_m2_dunakeszi","timestamp":"2021. május. 11. 06:01","title":"Okosút lesz az M2-es Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport rendezvényekre. Az esküvők és a céges ünnepségek még nem lesznek így sem megengedettek.","shortLead":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport...","id":"20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad850f0-8622-4fd3-8035-2884cb1e2f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 19:37","title":"Zöld útlevéllel és részletes szabályokkal nyit Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rajongói szemében az izraeli miniszterelnök királynak számít, ám lehet, hogy most az egyszer alulmarad a királycsinálók szövetségével szemben – írja a Financial Times vezércikke. A kormányfő, akinél senki más nem töltötte be hosszabb ideig ezt a posztot, nem tudott életképes koalíciót összekovácsolni az újabb előrehozott választás után, amely immár a negyedik volt két év alatt.","shortLead":"Rajongói szemében az izraeli miniszterelnök királynak számít, ám lehet, hogy most az egyszer alulmarad a királycsinálók...","id":"20210510_Financial_Times_Netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5242c89-c5e7-4856-b532-0a7b117b3edc","keywords":null,"link":"/360/20210510_Financial_Times_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 10. 07:30","title":"Financial Times: Közeleg a vég Netanjahunak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210510_fejsze_elettars_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05ea955-f6da-47e6-bbe1-162e08bdd1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_fejsze_elettars_veszprem","timestamp":"2021. május. 10. 16:05","title":"Fejszével kergette az élettársát egy fiatal férfi az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]