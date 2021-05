Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a (…) Hegyvidéki Önkormányzat polgármesteri határozata értelmében a Virányosi Közösségi Ház megszűnik, feladatait a MOM Kulturális Központ veszi át.” Hetek óta ez az üzenet fogadja azokat, akik a XII. kerület egyik népszerű művelődési központjának az oldalára látogatnának. A közösségi ház bezárásáról nem a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, hanem a polgármester, Pokorni Zoltán döntött. Pokorni – sajtósán, Arató Zsolton keresztül – lapunk kérdésére olyan hatástanulmányokkal indokolta a Virányosi Közösségi Ház bezárását, amikből szerintük egyértelműen kiderül, hogy a házat az önkormányzatnak nem érte meg fenntartani.

A polgármester indoklását több helyi civil is vitatta, aláírásgyűjtés is indult a közösségi ház megmentéséért. Csütörtökön az aHang aktivistáinak segítségével a gyűjtést indító Barcza Krisztina egy társával több mint 3400 aláírást adott át Pokorni Zoltánnak, akivel közel egy órán keresztül egyeztettek a szignók átadása után. Barcza a tárgyalást követően tartott rövid sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nem sikerült megegyezniük Pokornival, aki az aláírásgyűjtésre „politikai ügyként” tekint. Pokorni azért vélekedik így, mert aláírásra buzdított több ellenzéki párt is a polgármesteri határozat nyilvánosságra kerülése után. Ezt a civilek visszautasították, szerintük bárkit kérdeztek az közösségi házzal kapcsolatban, pártpreferenciától függetlenül az ő oldalukon állt.

© Kacskovics Mihály

A polgármesteri hivatal érvelése szerint azért szükséges a ház bezárása, mert egyrészt a kerületben „számos kulturális intézményt hoztunk létre vagy újítottunk fel”, másrészt pedig mert „szükséges a kevésbé korszerű, elavult intézmények bezárása”. A civilek szerint ez az érvrendszer azonban több ponton is sántít. Ezek közül az egyik, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat 2019 nyarán újította fel a Virányosi Közösségi Házat, vagyis érthetetlen, miért nevezik korszerűtlennek és elavultnak. Nem tisztázott az sem, hogy milyen hatástanulmányok alapján döntöttek a bezárások mellett. Barcza Krisztina csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy azt sem tudni, hogy ezek a tanulmányok mikor készültek. Szerinte ha a méréseket a koronavírus-járvány magyarországi berobbanása után készítették, akkor azok tartalma köszönőviszonyban sem lesz a ház valódi, járványmentes időkben tapasztalt látogatottságával.

Barcza ugyanakkor hozzátette, hogy nem érti, hogy egy közösségi ház hatékonyságát miért hatástanulmányokkal, számok mentén kell vizsgálni. „A közösségépítő programok, a nem üzleti jellegű és célú közösségi tér, amit a nagycsaládosok, nyugdíjasok is szabadon használhatnak nem olyan szolgáltatások, amik elavulhatnak” – mondta a hvg.hu-nak egy neve elhallgatását kérő civil.

A civilek szerint egy ilyen intézmény akkor működik hatékonyan, ha közösséget hoz létre és tart fenn, ennek a kritériumnak a Virányosi Közösségi Ház pedig megfelelt. Pokorni viszont a vele tárgyaló civilek szerint másképpen vélekedik. A polgármester a csütörtöki tárgyaláson Barcza elmondása alapján piaci alapon tekintett a közösségi házra, mondván, hogy az ott működő foglalkozásokért, programokért is fizet a látogató. Barcza Krisztina ezt ugyan elismeri, de hozzátette, hogy a Virányosi Közösségi Ház jóval kedvezőbb árakon kínált foglalkozásokat, mint kerületi vetélytársai.

© Kacskovics Mihály

Azonban a civilek szerint nem csak árban nem veheti fel a versenyt a Virányosi Közösségi Házzal más, hasonló profilú intézmény. „A közösségi ház gyermekkorunk óta része az életünknek – mondta a hvg.hu-nak Barcza Krisztina. – A férjemmel itt volt a lagzink, a gyerekekkel ide jártunk baba-mama tornára, de vannak a házban más gyerekprogramok, különórák, Gryllus Vilmos-koncert, bábszínház, ősszel lekvár- és mézfesztivál.” Azt Barcza és a civilek is elismerik, hogy van átfedés a közösségi ház és a kerület más intézményeinek programjai között, azonban a ház elhelyezkedését és a megnyitása óta eltelt harminc évben betöltött szerepét nem tudja kiváltani sem a MOMkult, sem más intézmény.

Az elhelyezkedés több szempontból is fontos tényező a helyieknek. Egy neve elhallgatását kérő forrásunk szerint a Virányosi Közösségi Ház szerepét a jövőben betöltő MOMkult túl távol esik a ház közösségének lakóhelyeitől. Gyalog közel egy óra, kocsival nem érdemes próbálkozni, mert nincs parkolóhely, tömegközlekedéssel pedig járvány idején kockázatosabb.

© Kacskovics Mihály

De nem a közlekedés nehézségei okozzák az igazi problémát, hanem az, hogy a civilek álláspontja szerint ezzel a közösségi ház családias, minden korosztálynak megfelelő időtöltést adó szerepe marad betöltetlenül. Ráadásul mindez egy olyan polgármesteri döntés következtében, aminek előzményeiről nem tájékoztatták a közvéleményt, a civileket pedig bevallottan kiszorították a döntési folyamatból. Erről a sajtófőnök Arató Zsolt számolt be a hvg.hu-nak küldött válaszlevelében. Arató szerint „a Hegyvidéken példaértékű a lakosság bevonása a különböző fejlesztések előkészítési, tervezési folyamataiba (…), vannak azonban olyan döntések, amelyek meghozatalához olyan szigorú gazdasági és szakmai szempontokat kell figyelembe vennie az önkormányzatnak, amelyek sajnos nem teszik lehetővé a lakossági bevonást”.

A civilek szerint azonban a polgármester teljesen félreérti, hogy mit jelent a lakosság bevonása egy döntési folyamatba. Szerintük ez nem a döntés átengedését, hanem csupán érdemi konzultációt takar, a jogos észrevételek meghallgatását, figyelembevételét, nem utolsó sorban a felmerülő kérdések maradéktalan megválaszolását. Pokorni Zoltán a civilek szerint azonban még csütörtökön is csak fenntartásokkal volt erre hajlandó. Kijelentette például, döntését az aláírások nem fogják megmásítani. Főleg, hogy szerinte a civilek több mint 3400 aláírójának egy jelentős hányada nem is a XII. kerületben él, vagyis nem lehet befolyása a Hegyvidék kulturális életére. Barcza Krisztina szerint ebben Pokorninak csak részben van igaza. „A Virányosi Közösségi Házba átjárnak a második kerületből, Budakesziről, vagy Budaörsről is” – mondta. Pokorni reakciója szerinte erre az volt, hogy „a XII. kerületnek nem dolga finanszírozni más kerületek lakóinak foglalkozásait”. (A civilek lapunknak eljuttatott számai a következők: a 3490 aláíró között 2756 budapesti lakos van, közülük 1046 lakik a XII. kerületben, 586 pedig a másodikban.)

Pokorni Zoltán © Börcsök Zsófia

Ha más kerületek lakóinak szórakozását és foglalkozásait nem is, a helyiek programjait bőven támogatja a Hegyvidéki Önkormányzat kulturális és közösségi terek létrehozásával. Ilyen helynek számít a Jókai Klub, a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a Barabás Villa, a Hegyvidéki Kulturális Szalon, a Hegyvidék Galéria, a Hegyvidéki Barkácsműhely, vagy a MOMkult is. A civilek szerint ezekkel azonban más bajok is vannak azon túl, hogy nem feltétlenül a Virányosi Közösségi Ház eddigi közegének kínálnak programokat. „Téves állítás az önkormányzat részéről, hogy több, a Virányosihoz hasonló intézmény is található a környéken – mondja egy helyi lakos –, a legtöbb kulturális intézmény ugyanis a hegy túloldalán, az önkormányzat közvetlen közelében, ráadásul egymáshoz is nagyon közel található, egyfajta kulturális csomópontként.”

Egyelőre az sem teljesen világos, hogy mi lesz a Virányosi Közösségi Ház két éve felújított épületével. A civilek úgy tudják, hogy a kerületi családsegítő kapja meg egy időre, de hogy azt követően mi lesz vele, azt még nem tudni. Elmondásuk szerint Pokorni Zoltán a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, hogy az épület önkormányzati tulajdonban marad, ennél távlatosabb tervekről nem értesültek.