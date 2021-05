Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat javasolnia, a világ gazdagabb országai pedig egy egész hónapot vesztegettek el azzal, hogy nem csináltak semmit – állapította meg egy független szakértőkből álló testület jelentése. ","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat...","id":"20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e83d1a-4af9-420a-9447-dbf8decb67f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. május. 12. 14:05","title":"Meg lehetett volna előzni a világjárványt, de hibát hibára halmoztak – állítja a WHO által felkért független testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek fizetőssé tételével félő, hogy további csúszás várható. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek...","id":"20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54450a9e-3728-43a8-a632-1c26683fe61d","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 11. 10:30","title":"Szél Bernadett ombudsmanhoz fordul, amiért a kormány a műtétre váró oltatlanokkal kifizettetné a PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén található Foxconn-gyárban.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén...","id":"20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99d1186-36aa-4d23-bc3d-7370f0c94298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 16:03","title":"Betört a koronavírus-járvány a Foxconn indiai gyárába, felére csökkent az iPhone 12 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","shortLead":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","id":"20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e180ff-7f8f-456f-8d26-46c8918c5b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","timestamp":"2021. május. 11. 12:05","title":"Budapest környékén ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459de2d8-106a-437a-b23d-e1a6029257ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari Monzában egy V12-es motor van 810 lóerővel, amellyel 2,9 másodperc alatt van százon az egyszemélyes autó. ","shortLead":"A Ferrari Monzában egy V12-es motor van 810 lóerővel, amellyel 2,9 másodperc alatt van százon az egyszemélyes autó. ","id":"20210512_Cristiano_Ronaldo_a_Ferrari_Monza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459de2d8-106a-437a-b23d-e1a6029257ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a500a-4b59-461b-b5de-98beeee9fb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Cristiano_Ronaldo_a_Ferrari_Monza","timestamp":"2021. május. 12. 06:34","title":"Szuperritka Ferrarival lepte meg magát Cristiano Ronaldo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]