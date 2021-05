Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mivel Manchester United kikapott, Pep Guardiola csapata nyerte az angol bajnokságot.\r

","shortLead":"Mivel Manchester United kikapott, Pep Guardiola csapata nyerte az angol bajnokságot.\r

","id":"20210511_Bajnok_a_Manchester_City","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617c9230-ca05-4c9e-8d95-10d1c4978ac7","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Bajnok_a_Manchester_City","timestamp":"2021. május. 11. 21:21","title":"Bajnok a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fcad64-abaf-4f8b-845a-0d39d82a8390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De némi diszkréció és tapintat sem árt. ","shortLead":"De némi diszkréció és tapintat sem árt. ","id":"20210512_Kastely_Cornwall_gondnok_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fcad64-abaf-4f8b-845a-0d39d82a8390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a330c-66ca-42da-8d2e-26d4b9031528","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Kastely_Cornwall_gondnok_allas","timestamp":"2021. május. 12. 12:45","title":"Olyan gondnokot keresnek egy brit kastélyba, aki nincs oda a pizzáért és nem tengeribeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dc4d65-25b4-4e1e-8eb4-8ac143d17ca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre jutott a közös kormányzati-önkormányzati munkacsoport. A majdani működésre a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek főigazgatója dolgoz ki javaslatokat.","shortLead":"Erre jutott a közös kormányzati-önkormányzati munkacsoport. A majdani működésre a Budapesti Módszertani Szociális...","id":"20210512_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_jovoje_munkacsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29dc4d65-25b4-4e1e-8eb4-8ac143d17ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e28b35-3661-4800-a921-ee2ed33797c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_jovoje_munkacsoport","timestamp":"2021. május. 12. 13:43","title":"Amíg kitalálják, hogy működjön tovább, békén hagyják a Szabolcs utcai kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","shortLead":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","id":"20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf0a57-6d05-43e6-81d5-a90bb8312160","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","timestamp":"2021. május. 12. 16:32","title":"Eljárás indult a sofőr ellen, aki az M7-esen cikázott a Corvette-jével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Aki júniusban szeretne lagzit, az már bizakodhat. Ha ebben az iramban folyik tovább a magyar lakosság átoltása, akkor június legelejére érhetjük el a miniszterelnök által kitűzött következő, 5 millió fős nyitási kvótát, bár ő ezt korábban május 10-ére ígérte.","shortLead":"Aki júniusban szeretne lagzit, az már bizakodhat. Ha ebben az iramban folyik tovább a magyar lakosság átoltása, akkor...","id":"20210511_Ha_nem_gyorsitunk_junius_elott_nem_lesz_ujabb_konnyites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64fc968-900b-4307-8c85-c8ed757b075f","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Ha_nem_gyorsitunk_junius_elott_nem_lesz_ujabb_konnyites","timestamp":"2021. május. 11. 17:55","title":"Ha nem gyorsítunk az oltással, június előtt nem lesz újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]