Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet építeni a LEGO új szettjéből. A figurák közé bekerült a pulyka is, amelyet az egyik epizódban Monica húzott a fejére. ","shortLead":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet...","id":"20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658c1fa8-3b8f-48b9-875d-00e5fb8e86d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","timestamp":"2021. május. 11. 16:10","title":"A Jóbarátok felejthetetlen jeleneteit építhetjük meg legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","id":"20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb53672-b71d-476d-896a-7ac2df1102e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","timestamp":"2021. május. 12. 11:44","title":"Gazdasági tevékenységet is végezhetnének a pártalapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","shortLead":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","id":"20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e913d48-ac53-4141-ac51-a025acd35bc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","timestamp":"2021. május. 11. 18:31","title":"Nézze meg, hogy öleli egymást két kritikusan veszélyeztetett bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4, amely a gyártó első teljesen globális piacra szánt elektromos SUV-ja, még korántsem nyereséges.","shortLead":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4...","id":"20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522454da-0916-4b4b-9639-a00ce9b70e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","timestamp":"2021. május. 12. 10:25","title":"A Volkswagen egyelőre egy fillért sem keres az elektromos ID.4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]