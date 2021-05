Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos száraztészta. Számítógépes modellezés segítségével alkották meg, és jóval több értelme van, mint elsőre tűnhet.","shortLead":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos...","id":"20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b703c6fc-7cc6-4a7c-9708-7c52b2bebebf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","timestamp":"2021. május. 10. 12:03","title":"Elkészült a tészta, ami főzéskor teljesen más alakot vesz fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","shortLead":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","id":"20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601753ad-1e9e-42d2-b0b0-8ca4533de3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 11. 09:27","title":"Elhunyt 99 koronavírusos beteg, 493 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly az erdősítésre kapott pénzen túl 714 millió forintot utalt az államkincstár nekik dohányra.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly...","id":"20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b130275-f4ee-453a-91f0-f0e1f9b365d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","timestamp":"2021. május. 11. 12:37","title":"Erdősítésbe fogott Lázár János dohányiparos barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek, mások elveszítették a munkahelyüket, ami miatt kénytelenek voltak a végzettségüktől teljesen eltérő pénzkereseti lehetőséget vállalni, hogy eltartsák magukat és a családjukat. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek...","id":"proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd95573-c4c7-4b40-bd18-e4ef9ca687a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","timestamp":"2021. május. 11. 07:30","title":"A járvány a férfiak szexuális teljesítményére is hatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz...","id":"20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4045a-ea2d-413f-ab71-4e8c329a2b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2021. május. 11. 12:58","title":"Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]