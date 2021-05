Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre esik.","shortLead":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre...","id":"20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fcff8f-dbdd-420a-9f58-a6dee4f17d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","timestamp":"2021. május. 12. 10:14","title":"Kampányszerűen oltják a 16–18 éveseket, még lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","id":"20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543619c3-fad4-455e-9015-fe08e3df4e78","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","timestamp":"2021. május. 12. 18:37","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus indiai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","shortLead":"Csütörtökre virradóra Izrael északi részében is megszólaltak a légvédelmi szirénák.","id":"20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136a46c7-2089-45ce-a76f-08edc0244632","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gazai_ovezet_raketatamadas","timestamp":"2021. május. 13. 06:04","title":"Már 1500 rakétát lőhettek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



","shortLead":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori...","id":"20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a227c793-cc34-4ebf-933f-5d5106b9c7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","timestamp":"2021. május. 12. 09:15","title":"Élőben tartják meg a Margó fesztivált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]