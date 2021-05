Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és olyan mérgező levegővel, hogy szinte kipárállik a nézőtérre. Igazi, nagyvászonra való, gyönyörűen fényképezett film az újranyitás utáni első hazai bemutató.","shortLead":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és...","id":"20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221c1a8b-e781-4772-b252-a0ee4352688f","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 13. 18:00","title":"Nemcsak az állatok, minden más is elpusztul ennél a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusnak rongálás miatt kell felelnie.","shortLead":"A politikusnak rongálás miatt kell felelnie.","id":"20210513_feljelentes_szel_bernadett_free_navalny_felirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee2e2ba-febd-4aad-8869-aeb5cd9c62f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_feljelentes_szel_bernadett_free_navalny_felirat","timestamp":"2021. május. 13. 12:26","title":"Feljelentette a rendőrség Szél Bernadettet a Free Navalny felirat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés sem ment meg életeket. Vagyis az életek megmentéséhez jobb szűrési tesztekre van szükség. ","shortLead":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés...","id":"20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dc9cac-02b4-4d6d-bc1c-60c2a42cadbe","keywords":null,"link":"/elet/20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","timestamp":"2021. május. 14. 09:43","title":"Szűréssel sem sikerült csökkenteni a petefészekrák miatti elhalálozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják amerikai kutatók, egyelőre állatkísérletekre alapozva. ","shortLead":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják...","id":"202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1baded-4d59-4f40-94fd-7b6d9c185559","keywords":null,"link":"/360/202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:00","title":"Különleges kapcsolatban áll a vérnyomás és a (nem) evés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","shortLead":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","id":"20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc291ea-d440-42dc-aa5f-4406d6ad2ae6","keywords":null,"link":"/sport/20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","timestamp":"2021. május. 13. 17:45","title":"Valter Attila átvette a vezetést összetettben a Giro d'Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","shortLead":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","id":"20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0ced7f-280f-4ae2-9e66-ad87f51a23c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","timestamp":"2021. május. 12. 21:52","title":"Izlandon fog találkozni az amerikai és az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]