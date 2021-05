Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","shortLead":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","id":"20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05080cd2-2419-4d50-81d3-3569d0eb6a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 13. 09:44","title":"Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd1890-b8d6-438d-bcd9-57baa86045dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ökölpacsi, a közös lista mindenek felett, nemcsak a kormányt, hanem a rendszert kell leváltani – ez történt a Partizán első előválasztási vitaestjén csütörtökön. Berg Dániel és Tordai Bence szinte egyáltalán nem vitatkozott, Kálmán Olga pedig kimentette magát.","shortLead":"Ökölpacsi, a közös lista mindenek felett, nemcsak a kormányt, hanem a rendszert kell leváltani – ez történt a Partizán...","id":"20210514_Tordai_Berg_Partizan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19dd1890-b8d6-438d-bcd9-57baa86045dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be400374-f236-4976-9530-e9189c2f6862","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Tordai_Berg_Partizan","timestamp":"2021. május. 14. 10:02","title":"„Ezt akármilyen eszközökkel, de vissza kell csinálnunk” – lezajlott az első előválasztási vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban nem a bérlők, hanem az ügyeskedők, a fideszes csókosok és a lakásmaffia lesznek az igazi nyertesei.","shortLead":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban...","id":"20210513_karacsony_gergely_berlakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706cb63c-1e33-41d1-8bec-222a81a1ffc8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_karacsony_gergely_berlakasok","timestamp":"2021. május. 13. 15:36","title":"Karácsony szerint a lakásmaffia lesz a kormány új törvényjavaslatának nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nap alatt 800 panaszt kapott az ombudsman hivatala a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Néhány nap alatt 800 panaszt kapott az ombudsman hivatala a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban.","id":"20210514_Ombudsman_a_vedettsegi_igazolvany_szabalyozasa_nem_visszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06e3621-f724-4c5a-b343-772c8675e4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Ombudsman_a_vedettsegi_igazolvany_szabalyozasa_nem_visszas","timestamp":"2021. május. 14. 10:19","title":"Ombudsman: A védettségi igazolvány szabályozása nem visszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle felületekre ragadjanak. Halálhírét a ragasztót gyártó 3M nevű vállalat tette közzé.","shortLead":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle...","id":"20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e5bb2-cbae-4067-9ddd-a9c8118588b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","timestamp":"2021. május. 14. 09:57","title":"Meghalt a férfi, aki feltalálta a post-it cetlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul bezáródik a böngésző. A Microsoft is vizsgálja az ügyet.","shortLead":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul...","id":"20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f67487-d858-4584-8a1f-b9c3a92ce95b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 11:03","title":"Bezáródik a böngésző, amikor teljes képernyőre vált YouTube-on? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","shortLead":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","id":"20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94676d8-a595-40e1-97bb-939af90bd585","keywords":null,"link":"/elet/20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","timestamp":"2021. május. 14. 13:11","title":"Széttépett egy róka négy kengurut a stralsundi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]