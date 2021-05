Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy milyen vakcinával oltottak valakit, lehet menni az országba.","shortLead":"Mindegy, hogy milyen vakcinával oltottak valakit, lehet menni az országba.","id":"20210514_csehorszag_oltasi_igazolvany_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5d7001-1c27-4770-bd3b-fcab7d7b707c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_csehorszag_oltasi_igazolvany_utazas","timestamp":"2021. május. 14. 05:57","title":"Csehország elfogadja a magyar oltási igazolványokat, szabadon lehet utazni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester szerint a javaslat jelenlegi formájában nem jó, mert társadalmi problémákat eredményezne, és komoly vagyonvesztést okozna.","shortLead":"Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester szerint a javaslat jelenlegi formájában nem jó, mert társadalmi...","id":"20210514_fidesz_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_berlakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d10be2d-1869-4cf5-a390-7f06a6c3e78b","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_fidesz_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_berlakas","timestamp":"2021. május. 14. 15:41","title":"Fideszes városvezetők is kritizálják a bérlakásokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket fogadhassanak örökbe, a pontos feltételeket még nem hozta nyilvánosságra az illetékes minisztérium.","shortLead":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket...","id":"20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188c7a74-1559-40eb-9336-b95301008bca","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"Mi lesz a szív szerinti szülőkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen a végletekig elvadított terepen még igény erre? Képes-e a béke követeként színre lépni úgy, hogy szétszednek mindent körülötte? Vélemény.","shortLead":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen...","id":"20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe984125-8152-4eb6-a436-fd37bc4df5d2","keywords":null,"link":"/360/20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","timestamp":"2021. május. 14. 18:00","title":"Tamás Ervin: Mindenki Karácsonyra várt – de mire lesz elég, amit ő hozott a politikába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt: angolul kérdező riporter várta a Városházán, miközben arról írnak, milyen drága számára a tolmács. Igaz, a személyeskedő jellegű támadásokhoz az ellenzék vezetésére legesélyesebbnek tartott politikus maga szolgáltatott apropót, amikor egy interjúban lekövérezte Orbánt. A nyelvtudáson kívül lehet még a tárban ügy, amin elcsámcsoghat a revolvermédia.","shortLead":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt...","id":"20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20afa17-bc20-4b9e-bf57-595436832b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","timestamp":"2021. május. 13. 19:07","title":"Ráharapott a kormánypropaganda Karácsony nyelvi képességeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02c3b76-1bef-4ddc-9080-d46eddec17b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes benzinmotorral szerelt német überlimuzinnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 6 literes benzinmotorral szerelt német überlimuzinnak alaposan megkérik az árát.","id":"20210514_biturbo_v12es_mercedes_maybach_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02c3b76-1bef-4ddc-9080-d46eddec17b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dada2d88-c84f-44cc-a623-34e2ae0c35c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_biturbo_v12es_mercedes_maybach_sosztaly","timestamp":"2021. május. 14. 09:21","title":"Bőven 100 millió forint felett nyit a biturbó V12-es új Mercedes-Maybach S680","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]