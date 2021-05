Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak földszintjén érne a felszínre.","shortLead":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak...","id":"20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbd854c-0f91-42c4-92aa-b0863d2bbc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","timestamp":"2021. május. 15. 20:25","title":"Szokatlan megoldással, föld alatti siklóval akadálymentesítik a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. Közben a kormány benyújtotta az EU-nak a tervet arról, mire költené a koronavírus-válság utáni helyreállítási támogatást, Varga Mihály pedig adócsökkentéseket jelentett be. Ez még úgy is belefér, hogy 800 milliárd forintot folyattak ki a NER-nek a járvány alatt. Az élet pedig megállíthatatlanul drágul Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat...","id":"20210516_es_akkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a43c1a-eb87-469d-bca1-e62026ef2fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_es_akkor","timestamp":"2021. május. 16. 07:00","title":"És akkor már a fideszes polgármesterek is tiltakoznak a kormány terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b64b53-dbfa-4f1f-b736-1fc333f36034","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nehéz új kliséket teremteni a hajbókoláshoz, ez derült ki az évtizede a hatalom csúcsán regnáló Orbánt méltató brosúra múlt heti bemutatóján, ahogy magából a kötetből is.","shortLead":"Nehéz új kliséket teremteni a hajbókoláshoz, ez derült ki az évtizede a hatalom csúcsán regnáló Orbánt méltató brosúra...","id":"202119__orban_kadar_rakosi_horthy__hozsannaverseny__amagyar_kozerzulet__szemenszedett_tisztelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b64b53-dbfa-4f1f-b736-1fc333f36034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13a560-02b9-44d0-9af7-7613ff79dce1","keywords":null,"link":"/360/202119__orban_kadar_rakosi_horthy__hozsannaverseny__amagyar_kozerzulet__szemenszedett_tisztelet","timestamp":"2021. május. 16. 11:00","title":"A Horthy-hódolat az Orbán-kultusz igazi mintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április végi rendezvényén egy igen erősnek mondott iPad Prót is bejelentett az Apple. Korai benchmark méréskből azóta kiderült, egyáltalán nem volt túlzás ez a jelző.","shortLead":"Április végi rendezvényén egy igen erősnek mondott iPad Prót is bejelentett az Apple. Korai benchmark méréskből azóta...","id":"20210516_mi_ipad_pro_korai_benchmark_meresek_eredmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975ba2e-0bbe-4c9e-a63e-672eadeed170","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_mi_ipad_pro_korai_benchmark_meresek_eredmenyei","timestamp":"2021. május. 16. 14:03","title":"Dicséri az Apple az M1-es iPad Prót, de mit mondanak a mérések?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","shortLead":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","id":"20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d6ff0-0538-41e3-aee4-68a04db12d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","timestamp":"2021. május. 16. 19:07","title":"Gyurcsány: Dobrevével megegyező programot mutatott be Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél hosszabbak lehetnek, de vajon mire jó egy Nespresso kávézőfő esetében az otthoni wifire történő csatlakoztathatóság? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél...","id":"20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd30e7-2efd-4fb8-96a4-5242f867ed88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. május. 15. 08:03","title":"Kipróbáltuk a Nespresso kapszulaforgató kávéfőzőjét, a Vertuót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]