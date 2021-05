Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","shortLead":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","id":"20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034292fa-1b16-40e6-b1a1-c81a6341f7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","timestamp":"2021. május. 15. 15:50","title":"Karácsony Budapesten arról beszélt, hogy a kormánnyal nem lehet együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","shortLead":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","id":"20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f82483-6aba-4aa3-a56d-9d6e621fea85","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","timestamp":"2021. május. 16. 08:33","title":"A Hamász vezetőjének otthonát bombázták éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ejtőernyősök voltak. ","shortLead":"Ejtőernyősök voltak. ","id":"20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34b222-dfb5-4bf9-b750-8abc3f1475d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","timestamp":"2021. május. 15. 18:47","title":"15 amerikai katona sérült meg Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","shortLead":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","id":"20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f3d14-2961-4ef7-afd9-618033a5e155","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","timestamp":"2021. május. 17. 07:45","title":"Csak fél hónapot járnak be ezentúl a Porschénál a fehérgallérosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]