Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30 százalékán vehetnék meg a bérlők az önkormányzati lakásokat.","shortLead":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3df767-3211-4bb4-b83a-bde71a5445a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","timestamp":"2021. május. 14. 21:01","title":"Balassagyarmat fideszes polgármesterének sem tetszik a bérlakásokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Le is fotózták.","shortLead":"Le is fotózták.","id":"20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92898b29-8e82-48da-ac81-641e07185577","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","timestamp":"2021. május. 16. 17:36","title":"Tényleg medve jár a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a12eb6e-90b8-4b9a-a61a-eb00a0b095a8","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ötszázezer forinttal szúrná ki a szemét a kormány azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akiktől milliókat elvett.","shortLead":"Ötszázezer forinttal szúrná ki a szemét a kormány azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akiktől milliókat elvett.","id":"202119__rokkantsagi_penzek__kisemmizes__semjen_zsolt__antiszocialis_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a12eb6e-90b8-4b9a-a61a-eb00a0b095a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637a0ae5-c542-47bb-b8be-8bfd084d60b4","keywords":null,"link":"/360/202119__rokkantsagi_penzek__kisemmizes__semjen_zsolt__antiszocialis_ellatas","timestamp":"2021. május. 16. 13:30","title":"Piszkos alkut ajánl az állam a rokkantnyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének meghatározásához, de ha már ennyit vártak, akkor pár héten már nem múlik semmi. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének...","id":"20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e408820-a00f-48d8-97bf-275b9efc63ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","timestamp":"2021. május. 16. 13:35","title":"MOK: Komolytalan, hogy két munkanap alatt várnak adatokat az egészségügyi kapacitásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a","c_author":"","category":"vilag","description":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg \"zöldsapkás\" különleges alakulatának egy volt tagját, mert Oroszországnak kémkedett - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. ","shortLead":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg...","id":"20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6cde5-f45f-40c3-aba3-769d6a20988d","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","timestamp":"2021. május. 15. 10:53","title":"Az orosz titkosszolgálat küldte az amerikai elitegységbe, most 15 év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban csak idő kérdése, hogy megváltozzon.","shortLead":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban...","id":"20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fddf0-5ddc-4d0d-9658-b0428a90fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 14. 20:14","title":"A Samsung idővel elbúcsúzhat az Androidtól – véli az egyik legismertebb szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","shortLead":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","id":"202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9820486b-e61d-42e3-b211-1e1551c84ed4","keywords":null,"link":"/360/202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","timestamp":"2021. május. 16. 11:10","title":"Mesék a zárkából - a magyar börtönök rögvalósága keveredik a fantázia világával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]