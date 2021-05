Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát felvezető második videójában Debrecenből jelentkezett be. Aztán el is tűnt a videó.","shortLead":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát...","id":"20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691f00bd-955c-4fc9-a2cd-b836d7ccecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","timestamp":"2021. május. 15. 11:11","title":"Akadozva ment le Karácsony Gergely debreceni bejelentkezése, alig lehetett érteni belőle valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be, hogy egy szabadúszónak miért nem bölcs dolog másokhoz hasonlítgatni magát a közösségi média gondosan megkomponált világában.","shortLead":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be...","id":"20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75418358-47f0-4d0e-9789-64982c844b1f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","timestamp":"2021. május. 16. 19:14","title":"Miért veszélyes a közösségi média az egyedül dolgozók számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók Magyarországon. Semmit rólunk nélkülünk című új könyvében Mikecz Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője a demonstrációk, politikai mozgalmak alakulását vizsgálta az Orbán-rezsim tíz éve alatt.","shortLead":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók...","id":"202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c535413-3119-4f44-9a53-9e72c0a835a3","keywords":null,"link":"/360/202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Mikecz Dániel: Ha lesz lehetőség, újra fognak tüntetni idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését, a Mészáros-kör legújabb tulajdonánál is új tábla jelent meg. Az ötletgazda a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete.","shortLead":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését...","id":"20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b170437e-527f-4a22-b66e-6fb3aa14edf6","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","timestamp":"2021. május. 15. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc sugárút: gúnyos utcanévtábla jelent meg az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő kocsiját is.","shortLead":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő...","id":"20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc173660-d324-4dc2-a4fe-afc57475f9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","timestamp":"2021. május. 16. 10:33","title":"Részeg illegális taxis törhetett össze három autót a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]