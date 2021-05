Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","shortLead":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","id":"20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64fe65b-3fbc-4ede-9fe9-76925da4d438","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","timestamp":"2021. május. 16. 18:06","title":"Volt, aki több száz kilométert utazott a Pfizerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: cserecsatárok, kiárusítás, Vaskupola, bringa, lesipuskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ab7d2-1462-45db-8dbb-beef95fcde61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5d00c-5a19-4277-a12a-acd52c96c99e","keywords":null,"link":"/360/20210516_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. május. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János a mobilnetet választotta a világforradalom helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi oldalán érdeklődik a miniszterelnök, hogy kinek mi a véleménye az esőről. ","shortLead":"Közösségi oldalán érdeklődik a miniszterelnök, hogy kinek mi a véleménye az esőről. ","id":"20210517_Orban_es_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b069e-62bb-4653-9c3f-ce2071515167","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Orban_es_a_Facebook","timestamp":"2021. május. 17. 14:49","title":"„Hahó, fészbukosok!” – időjárásról posztolt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett androidos vírus. Vigyázat: kifejezetten veszélyes kártevőről van szó.","shortLead":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett...","id":"20210517_europa_android_virus_teabot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d699-8f62-4097-b64c-f9e7f5333152","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europa_android_virus_teabot","timestamp":"2021. május. 17. 08:03","title":"Trükkös vírus terjed Európában, ha androidos, figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","shortLead":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","id":"20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273df780-a834-48ac-bee7-9f0d1f5fbdec","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","timestamp":"2021. május. 16. 17:16","title":"Nem mindenhol tudják, hogy elég az app a védettségi igazolvány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","shortLead":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","id":"20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401ac6d0-13e7-46f2-8f67-8b4c06f5f239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","timestamp":"2021. május. 16. 19:49","title":"Idén akár 20 százalékkal is drágább lehet a nyaralás belföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","shortLead":"A második legjobb idővel ugyancsak egy magyar, a Ferencváros 17 éves úszója jutott be a fináléba.","id":"20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802020a9-d473-4d9a-88f6-a84a1870b4c3","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vegyesuszas_vizes_eb_duna_arena","timestamp":"2021. május. 17. 15:22","title":"Az élről várhatja Hosszú Katinka a 400 vegyes esti döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]