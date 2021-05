Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni az embereket a második és harmadik héten.","shortLead":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni...","id":"20210518_valter_attila_giro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353f7fa-6020-4eae-9823-db7339ebe48e","keywords":null,"link":"/sport/20210518_valter_attila_giro","timestamp":"2021. május. 18. 20:59","title":"Valter: Most már a mezőnyben is tudják, ki vagyok, megjegyezték a nevem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","id":"20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fabe45d-2322-443f-b4d1-c77181ba2820","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","timestamp":"2021. május. 20. 16:57","title":"Szijjártó: Izrael megköszönte Magyarországnak, hogy megvétózta a velük foglalkozó uniós állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","shortLead":"Mindössze az érdeklődők 12,5 százalékát utasítják el. ","id":"20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a18e13-cfd8-4e92-a112-82a4ffd02385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421e58-7db6-4235-bc83-97e6b4085b11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_otthonfelujitasi_tamogatas_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 09:14","title":"Napelem, tetőcsere, belső munkák: kiderült, mire mentek el az otthonfelújítás állami milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég szerint más gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég...","id":"20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f128d6a9-4815-433d-b074-d123c32cdefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","timestamp":"2021. május. 20. 11:46","title":"Erős processzort villantott a Qualcomm, a középkategóriás mobilokba kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt környezettudatosnak mondott plugin hibrid hajtásúak. Ettől függetlenül a C5 AirCross és az XC60 egymástól nagyon eltérő karakterek.","shortLead":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt...","id":"20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9671e093-7461-4de2-baf6-8724f10d8b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","timestamp":"2021. május. 19. 06:41","title":"Francia-svéd hibrid párbaj: zöld rendszámos Citroënt és Volvót eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul sikeres pályafutása alatt az 1994-es vb-döntőn és az 1997-es BL-döntőn is ő dirigált. Beszélt közönségnyugtató trükkről, és a vb-döntő labdájának megszerzéséről is.","shortLead":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul...","id":"20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1050107-c1f9-4dff-9d52-d8dc4f02a8af","keywords":null,"link":"/360/20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"\"Mérkőzés előtt és után bárkivel szívesen haverkodom, de a pályán soha\" – Puhl Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]