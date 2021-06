Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. 