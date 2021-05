Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","shortLead":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","id":"20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f8a5a1-6881-4d34-b512-0699eae01e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","timestamp":"2021. május. 20. 20:42","title":"17 éve küzd az EU és az USA a repülőgépgyártók támogatásai miatt, 51 napon belül rendeznék a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","shortLead":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","id":"20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8bead-1882-464b-becf-f3067ce72a3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","timestamp":"2021. május. 19. 10:39","title":"Lesz egy zárolt mappa a Google Fotókban, a legféltettebb képeket lehet őrizni benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves férfi legalább fél órán át ütötte, rugdosta ismerősét, majd később kivonszolta az utcára.","shortLead":"A 67 éves férfi legalább fél órán át ütötte, rugdosta ismerősét, majd később kivonszolta az utcára.","id":"20210520_Halalra_verte_petofiszallasi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382f246d-345e-45a8-bf1b-1830afc048f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Halalra_verte_petofiszallasi_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 09:08","title":"Halálra verte ismerősét egy petőfiszállási férfi, mert az sértegette a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Karácsony Gergely intelme ellenére Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter újabb öt ingatlant adott el a főváros elővételi jogát figyelmen kívül hagyva. A vevők között a kormányfőhöz közelálló üzletember is van.","shortLead":"Karácsony Gergely intelme ellenére Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter újabb öt ingatlant adott...","id":"20210520_Hiaba_figyelmeztetett_Karacsony_a_belvarosi_kotyavetye_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868ddfe-b9b1-43ea-91e6-fc79fd5830b8","keywords":null,"link":"/360/20210520_Hiaba_figyelmeztetett_Karacsony_a_belvarosi_kotyavetye_miatt","timestamp":"2021. május. 20. 15:00","title":"Budapest megvehette volna, de elkótyavetyélte az ingatlanokat a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","id":"20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95fedf0-5b81-4c5f-b22e-b1abf7c7a4c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","timestamp":"2021. május. 20. 11:05","title":"Kiderült, hol költött el százmilliárdokat online a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","shortLead":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","id":"20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd697a2-aa4e-4367-9bc5-ba248d9b6634","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","timestamp":"2021. május. 20. 12:48","title":"Teljes állást kapott egy kutya egy whiskygyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]