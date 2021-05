Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós szám azonban 6-8 millió körül lehet.","shortLead":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós...","id":"20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739d5f8d-9af1-478c-8137-310fd377d1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","timestamp":"2021. május. 21. 15:33","title":"A WHO szerint világszerte rosszul számoltak, valójában sokkal több áldozata lehet a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c8a06-925a-45e2-90c4-a4610c2b6500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei I/O fejlesztői konferenciáján fukarkodnak a bejelentésekkel. Ezek közül néhány a Maps térképszolgáltatáshoz kötődik.","shortLead":"A Google idei I/O fejlesztői konferenciáján fukarkodnak a bejelentésekkel. Ezek közül néhány a Maps...","id":"20210520_google_maps_terkep_terkepszolgaltatas_terkepszoftver_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c8a06-925a-45e2-90c4-a4610c2b6500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289516c5-a57a-4857-811d-1162ed3ef3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_maps_terkep_terkepszolgaltatas_terkepszoftver_navigacio","timestamp":"2021. május. 20. 12:03","title":"Megváltozik a Google Térkép, mást fog mutatni reggel és mást este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","shortLead":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","id":"20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd697a2-aa4e-4367-9bc5-ba248d9b6634","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","timestamp":"2021. május. 20. 12:48","title":"Teljes állást kapott egy kutya egy whiskygyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb üzemidőt a konkurens eszközöknél, hogy jóval kisebb azoknál.","shortLead":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb...","id":"20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa329fa-9922-446b-9ad3-698ab5ec7b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2021. május. 20. 13:03","title":"Egy feltöltés után 27 órán át szólhat a zene a Bang and Olufsen új hangszórójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","shortLead":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","id":"20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dae0abe-ce0e-40f8-b8e7-77bf236999af","keywords":null,"link":"/elet/20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","timestamp":"2021. május. 20. 14:44","title":"Arnold Schwarzenegger egy netflixes kémsorozatban lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes Hörcsik Richárd közel négymillió forintot költött a benzinkártyájáról.","shortLead":"A fideszes Hörcsik Richárd közel négymillió forintot költött a benzinkártyájáról.","id":"20210520_Milliok_tankolas_emagyar_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d309a-985c-4b1e-befd-30b6ca52a27d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Milliok_tankolas_emagyar_kepviselok","timestamp":"2021. május. 20. 07:37","title":"Milliókat tankoltak el a parlamenti képviselők az elmúlt másfél évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]