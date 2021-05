Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennél magasabb összegű büntetést még senki sem kapott a Parlamentben.","shortLead":"Ennél magasabb összegű büntetést még senki sem kapott a Parlamentben.","id":"20210521_Jakab_Peter_buntetes_ficsur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4af0bb1-c28f-49ea-981c-dbc109e52e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Jakab_Peter_buntetes_ficsur","timestamp":"2021. május. 21. 14:36","title":"Jakab Péter közel 10 millió forintos büntetést kapott a ficsúrozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal legyőzniük a többieket, és megőrizni az esélyét, hogy aztán összefogva nyerjenek a Fidesz ellen. Budapest 6-os – Józsefvárosból és Ferencvárosból álló – választókerületében is ezzel próbálkozik az ellenzék.","shortLead":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal...","id":"202120_fair_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97978-b07d-47fc-81e3-f836094f217e","keywords":null,"link":"/360/202120_fair_kampany","timestamp":"2021. május. 20. 13:00","title":"Ellenzéki előválasztás: \"Vetélkedni lehet, de bántalmazni egymást nem\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","shortLead":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","id":"20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f1d60-4b96-4802-9996-7412e3266d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","timestamp":"2021. május. 20. 17:11","title":"A Telenor több városban is bekapcsolta az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani egy ilyet, ahol a legkevésbé sem számítottak rá.","shortLead":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani...","id":"20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d8f9-6d86-4a3b-a8b8-1feb6a2690f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","timestamp":"2021. május. 20. 11:03","title":"54 éve létező biztonsági hibát találtak egy számítógépes rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","shortLead":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","id":"20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e29d613-7145-43ea-95c8-4bb18f93f63e","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 13:52","title":"Müller: Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","shortLead":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","id":"20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51091c66-e1cb-41e5-88bf-87b8f6ef6529","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. május. 21. 17:08","title":"Újra a magyar sajtószabadságról vitáznak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők már 2022-re készülnek.","shortLead":"A szervezők már 2022-re készülnek.","id":"20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78562378-2ad7-4698-9340-b930d43592ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","timestamp":"2021. május. 20. 13:34","title":"Elmarad az Ozora fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]