[{"available":true,"c_guid":"9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink befolyásolják a jelenünket. Szavainkkal lezárhatjuk a múltunkat, de a benne rejlő erő a felszín alatt megállíthatatlanul hömpölyög tovább. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi szabályozzuk ezt az áramlást, vagy az irányít minket. ","shortLead":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink...","id":"20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b27bdf-7eca-4c91-8714-c36d174dfbfa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","timestamp":"2021. május. 24. 19:30","title":"A szabadság egyik formája: negatív mintáink újraírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","shortLead":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","id":"20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beeb9b0-5f7c-4944-968e-f6aa3ec62092","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","timestamp":"2021. május. 24. 10:32","title":"Medvére figyelmeztető táblák kihelyezését fontolgatják Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","id":"20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a170fe-f45a-4315-9124-2961c08848a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 25. 16:59","title":"Teázás közben említették meg Navalnijnak, hogy három új ügyben is vizsgálódnak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát.\r

","shortLead":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair...","id":"20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d94e5-3562-460d-8b84-13c8f55909b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","timestamp":"2021. május. 24. 19:53","title":"A britek, a litvánok és az ukránok is bojkottálják Fehéroroszország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem történtek váratlan dolgok a parlament keddi ülésnapján. ","shortLead":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem...","id":"20210525_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045aae7-0df0-434c-bb83-992a776186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_parlament","timestamp":"2021. május. 25. 15:41","title":"Balhé, oltásellenesezés, kiabálás, kivonulás – ilyen volt a parlament kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","shortLead":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","id":"20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db453383-1e3c-4e78-b7fb-0bee62178d9f","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","timestamp":"2021. május. 24. 08:14","title":"Mindig a járatlan úton – 80 éves Bob Dylan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","shortLead":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","id":"20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd837bb-bded-46eb-986f-68c681940ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 25. 18:20","title":"Kiraboltak egy pénzszállítót Nyíregyházán, fegyvert is szerezhettek a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]