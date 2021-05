Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","shortLead":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","id":"20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8160313-9d72-47fb-a83f-678843049c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","timestamp":"2021. május. 24. 08:55","title":"Kevin Spacey a zaklatási ügye után először kapott filmszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új, nem egyértelmű, ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzetet hozott létre. A Covid-szorongás kezelésére adnak praktikus tanácsokat a cikkünkben szereplő pszichológusok.","shortLead":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új...","id":"202120_felelem_es_szorongas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dff50-e3a5-495a-803d-a66d26591581","keywords":null,"link":"/360/202120_felelem_es_szorongas","timestamp":"2021. május. 24. 16:00","title":"Krízisterapeuta: \"Magunkra maradtunk a rossz élményekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Professzor és csapata. ","shortLead":"Visszatér a Professzor és csapata. ","id":"20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e2305-edeb-4e9b-8459-931d920a61f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Kiderült, mikor érkezik A nagy pénzrablás utolsó évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","shortLead":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","id":"20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0b314-8010-43f9-b655-c127636f3721","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","timestamp":"2021. május. 25. 16:07","title":"Az IKEA lement a Balatonra, két átvételi pontot is nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","shortLead":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","id":"20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efed8cc-3c76-4519-b608-368e7a078cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","timestamp":"2021. május. 25. 09:21","title":"Több mint 500 kilométer autópálya-tempóban: ezt tudja a Tesla Model S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]