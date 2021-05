Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","shortLead":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","id":"20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efed8cc-3c76-4519-b608-368e7a078cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","timestamp":"2021. május. 25. 09:21","title":"Több mint 500 kilométer autópálya-tempóban: ezt tudja a Tesla Model S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében rejtettek el a programozók. Nem egyszerű előhívni.","shortLead":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében...","id":"20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ef91e2-bcce-4184-9237-c8f4776883e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","timestamp":"2021. május. 24. 12:03","title":"20 év után rábukkantak a legelső Xbox rejtett képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar nagykövetségen lehet jelentkezni menedékkérelem ügyében, de közülük is csak az egyiknél volt mozgás. A rendszer tökéletes hatékonysággal riasztja el a menekülteket attól, hogy Magyarországon keressenek menedéket.","shortLead":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar...","id":"20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d25edd-c6dd-437e-b0da-7062e3058b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"Mindössze négy menekültet fogadott be Magyarország az egy éve bevezetett rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes támadást jelentenek a politikai másként gondolkodással és a sajtószabadsággal szemben.","shortLead":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes...","id":"20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e3af0-89cc-427e-a263-635f8ccc8f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","timestamp":"2021. május. 25. 05:20","title":"Fehér Ház: Felelősségre fogjuk vonni a Lukasenka rezsimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista viccelődve vette tudomásul a hírt, ami szerinte csak az ő zsenialitását bizonyítja.","id":"20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a170fe-f45a-4315-9124-2961c08848a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_navalnij_oroszorszag_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 25. 16:59","title":"Teázás közben említették meg Navalnijnak, hogy három új ügyben is vizsgálódnak ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]