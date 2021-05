Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","id":"20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352cc7c-0ecc-4aa6-bc42-cff952e2df79","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"Az ügyészség kéri a Katzenbach-gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","shortLead":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","id":"20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0899adc8-9838-4729-9359-e1c7d4684e46","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","timestamp":"2021. május. 12. 10:33","title":"Ezernél több rakétát lőtt ki Izraelre a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal. Az erről szóló dokumentumok kiadására nem volt elég két hét a hivatalnak, a határidőt az oltásokra hivatkozva 45 nappal meghosszabbították. ","shortLead":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal...","id":"20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70823f9-a2d3-4d3b-978e-e1622b8bacec","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","timestamp":"2021. május. 12. 11:19","title":"Nehezen adja ki Hadházynak a kormányhivatal a szentendrei halottasházról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","shortLead":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","id":"20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f52b5-ab85-4359-81d3-a6003160c111","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","timestamp":"2021. május. 13. 07:42","title":"Képeken a baleset, ami az M6-os autópálya alagútjánál történt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai variáns ellen is működik.","shortLead":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai...","id":"20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0420f482-e239-44a8-8dd1-79c6cca77d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","timestamp":"2021. május. 12. 21:55","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáns ellen is hatékonyan véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]