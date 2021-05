Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","shortLead":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","id":"20210528_idojaras_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0e311-ff02-42d3-b9a5-228433c5345b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_idojaras_pentek","timestamp":"2021. május. 28. 05:39","title":"Előbb eltűnnek, aztán visszajönnek a felhők pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta a költségvetési főigazgató az EP-képviselőket.","shortLead":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta...","id":"20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ddedf1-dcec-424f-97e8-b8d1795d08e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","timestamp":"2021. május. 26. 19:32","title":"Ősszel indulhat az első, uniós források megvonásával járó jogállamisági eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffe5c7f-767e-4658-9a47-33294f2b9b30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohio államban öt hétig hetente sorsolnak ki egymillió dollárt a felnőttek és egyetemi ösztöndíjakat a tinédzserek között, akik beadatták maguknak legalább az első adag oltást a koronavírus-fertőzés ellen. A példát további államok követik.","shortLead":"Ohio államban öt hétig hetente sorsolnak ki egymillió dollárt a felnőttek és egyetemi ösztöndíjakat a tinédzserek...","id":"20210527_koronavirus_vakcinalotto_usa_ohio_elso_nyertes_egymillio_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fffe5c7f-767e-4658-9a47-33294f2b9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9f4f59-7697-44fe-8c16-09292a2bfae2","keywords":null,"link":"/elet/20210527_koronavirus_vakcinalotto_usa_ohio_elso_nyertes_egymillio_dollar","timestamp":"2021. május. 27. 18:37","title":"Egymillió dollárt nyert azzal, hogy beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelemfelhívásában a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét és az elharapódzó kiemelt beruházásokat is említi.","shortLead":"Figyelemfelhívásában a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét és az elharapódzó kiemelt beruházásokat is említi.","id":"20210526_Ferto_tavi_beruhazas_a_termeszeti_kincsek_vedelmere_figyelmeztet_a_zoldombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc4fc28-b802-417f-87bb-3012c8841dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Ferto_tavi_beruhazas_a_termeszeti_kincsek_vedelmere_figyelmeztet_a_zoldombudsman","timestamp":"2021. május. 26. 16:56","title":"Fertő tavi beruházás: a természeti kincsek védelmére figyelmeztet a zöldombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek nyomába se érnek.","shortLead":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek...","id":"20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac82f8aa-ef4d-49b2-91a2-9065d533544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","timestamp":"2021. május. 28. 16:33","title":"19 percnyi játékmenet: itt a PlayStation újabb sikergyanús játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga helyett, amelyben előadta saját verzióját arról, mit keresett csapattársa, Péni István szobájában.","shortLead":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga...","id":"20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666312f7-6add-4e5b-a568-afe2cd0acea5","keywords":null,"link":"/sport/20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","timestamp":"2021. május. 28. 15:50","title":"Sportlövőbotrány: Sidi Péter megmagyarázta, mit keresett csapattársa szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d00dd82-c1cf-4aa3-99d1-0ad82004519e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök londoni látogatása kapcsán írta le gondolatait a neves Kelet-Európa-szakértő.","shortLead":"A magyar miniszterelnök londoni látogatása kapcsán írta le gondolatait a neves Kelet-Európa-szakértő.","id":"20210528_Timothy_Garton_Ash_A_britek_bajat_mutatja_hogy_Johnson_talalkozik_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d00dd82-c1cf-4aa3-99d1-0ad82004519e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f5247-26ad-4445-8970-dc9b9dbff089","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Timothy_Garton_Ash_A_britek_bajat_mutatja_hogy_Johnson_talalkozik_Orbannal","timestamp":"2021. május. 28. 15:18","title":"Timothy Garton Ash: A britek baját mutatja, hogy Johnson találkozik Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]