Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","shortLead":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","id":"20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bed56c-ec8e-416b-83ee-c29835087312","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 27. 13:49","title":"Ombudsman: Aggályos lehet az egészségügyi ellátások védettségi igazolványhoz kötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe zárnák.","shortLead":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe...","id":"20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29043857-8526-43ed-b0a4-280510651443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","timestamp":"2021. május. 28. 12:20","title":"A börtönből szervezett unokázós csalásokat egy férfi, egy idős házaspártól 8 milliót csaltak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és a koronavírus-járvány okozta válságról egy online beszélgetésen.","shortLead":"A NASA élén álló Bill Nelson volt floridai demokrata szenátor bizarr megjegyzéseket tett Kínáról és...","id":"20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5a340a-f252-40c6-9680-c554eac58668","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bill_nelson_nasa_koronavirus_labor","timestamp":"2021. május. 28. 09:03","title":"A NASA főnöke nem hiszi, hogy a koronavírus a természetből jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs...","id":"20210528_optorzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d896ab2-7269-43eb-8092-bb7932317a02","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_optorzs","timestamp":"2021. május. 28. 14:19","title":"Operatív törzs: A regisztráltak 90 százalékát beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]