[{"available":true,"c_guid":"e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","shortLead":"Az alkalmazottak sokszor a saját ruhájukban kénytelenek dolgozni.","id":"20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0df11-439f-45b4-b4b1-55701e7957f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091a133-5ff9-43e7-8229-7193ab1b8e25","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_BKV_szakszervezet_munkaruha_gyujtes","timestamp":"2021. május. 28. 19:38","title":"A BKV szakszervezete gyűjt munkaruhákat a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","shortLead":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","id":"20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1545c5-a399-4c8a-bef9-d4f616e39b70","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","timestamp":"2021. május. 28. 12:13","title":"2022 nyarától csak állami centrumban végezhetnek meddőségi kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9171c06e-5e5a-4b9d-893d-94bcd23b3412","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szélvédője már lehet a brit szupersportkocsinak, oldalablakokat és tetőt viszont felár ellenében sem kérhetünk hozzá.","shortLead":"Szélvédője már lehet a brit szupersportkocsinak, oldalablakokat és tetőt viszont felár ellenében sem kérhetünk hozzá.","id":"20210528_furcsa_extrat_szelvedot_kapott_a_mclaren_egyedi_sportautoja_elva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9171c06e-5e5a-4b9d-893d-94bcd23b3412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460f53b8-9f5b-44ab-b7cb-38558063a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_furcsa_extrat_szelvedot_kapott_a_mclaren_egyedi_sportautoja_elva","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"Furcsa extrát, szélvédőt kapott a McLaren egyedi sportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi a szerződést.\r

","shortLead":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi...","id":"20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20cf413-ed1e-40a6-9d65-547b33c7400c","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","timestamp":"2021. május. 28. 07:49","title":"Biden nem lépteti vissza a Nyitott Égbolt szerződésbe az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","shortLead":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","id":"20210528_hamburg_keses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edff2f1-f91b-463e-98ae-e656fca60482","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_hamburg_keses_tamadas","timestamp":"2021. május. 28. 21:01","title":"Lelőttek egy késsel autósokra támadó férfit Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","shortLead":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","id":"20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9292433-d1f1-41a0-aba5-8b84ec6819ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","timestamp":"2021. május. 27. 19:03","title":"Figyelje a Gmail-fiókját, hasznos funkció érkezik bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így már bőven 70 milliárd forint felett van a rendezvény költsége.","shortLead":"Így már bőven 70 milliárd forint felett van a rendezvény költsége.","id":"20210528_Tobb_mint_6_milliard_forint_Vadaszati_Vilagkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c003bdcc-dbc8-4708-a34a-3f33a69c4f60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Tobb_mint_6_milliard_forint_Vadaszati_Vilagkiallitas","timestamp":"2021. május. 28. 18:51","title":"Újabb 6 milliárd forinttal drágult a Vadászati Világkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]