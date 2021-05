Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.","shortLead":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák...","id":"20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98a7fa8-71f6-4ee8-b054-bea07f3bebdf","keywords":null,"link":"/360/20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","timestamp":"2021. május. 31. 06:30","title":"Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh vadászgépgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","shortLead":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","id":"20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9f768f-e5bf-4f77-852c-f42b46adb06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","timestamp":"2021. május. 29. 08:55","title":"Rommá égett egy busz az M7-esen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi tevékenységeknek az éghajlatváltozásban játszott szerepét.","shortLead":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi...","id":"20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58cd3ca-b22a-47a4-92aa-a924637e9c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. május. 29. 16:03","title":"Csak most derült ki a 150 évvel ezelőtti világkörüli tengeri expedíciók egyik haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt BL-győztest faragott belőlük.","shortLead":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt...","id":"20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a83d8b-4eca-4471-aa02-56963dc80aeb","keywords":null,"link":"/sport/20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","timestamp":"2021. május. 30. 12:49","title":"„Harakiriakció” után jutott az európai futball csúcsára Lőw Zsolt a Chelsea-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43603354-3bb2-4e2a-ad50-da6760133a72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A rendkívüli elnökségi ülésen nem változtattak a tokiói vívóválogatott személyi összetételén.\r

","shortLead":"A rendkívüli elnökségi ülésen nem változtattak a tokiói vívóválogatott személyi összetételén.\r

","id":"20210529_mohamed_aida_torvalogatott_vivas_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43603354-3bb2-4e2a-ad50-da6760133a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3167f-1983-4264-8bf3-59861e88f497","keywords":null,"link":"/sport/20210529_mohamed_aida_torvalogatott_vivas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. május. 29. 14:04","title":"Csapattársai tiltakozása ellenére Mohamed Aida vehet részt az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati napján.","shortLead":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati...","id":"20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723c494-304d-455a-8486-3950fddb90a3","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","timestamp":"2021. május. 29. 20:10","title":"Hosszú Katinka két számban nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","shortLead":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","id":"202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f58312-e710-42b1-a1ff-21cd7cdb31e7","keywords":null,"link":"/360/202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","timestamp":"2021. május. 29. 13:45","title":"Kiemelt szerepet kap Hrabal Gaál Zoltán új aktfotóalbumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]