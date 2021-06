Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"333 millió euróról 118 millió euróra zuhant a Budapest Airport éves árbevétele a járvány miatt.","shortLead":"333 millió euróról 118 millió euróra zuhant a Budapest Airport éves árbevétele a járvány miatt.","id":"20210531_Hatalmas_veszteseg_a_ferihegyi_repteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161ff0ea-b59e-4b6c-86ce-bdb83d88a60a","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Hatalmas_veszteseg_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2021. május. 31. 17:49","title":"Hatalmas veszteség a ferihegyi reptéren, amelyet a kormány meg akar szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","shortLead":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","id":"20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f39e0-c65a-4615-a0ee-5f8d35b75348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 31. 10:59","title":"Ez a magyar fejlesztésű teszt megmondja, kialakult-e a koronavírus elleni sejtes immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és személyiségfejlődésére, még csak most következik. Vélemény.","shortLead":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és...","id":"202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b9ef9-ed5c-47d8-8cae-aea1f56a888c","keywords":null,"link":"/360/202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Laborczi Dóra: Nem biztos, hogy az anyagiakon múlik, melyik gyerekek a járvány vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","shortLead":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","id":"20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a28ed0-6381-4c9a-95e0-9e03709a7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","timestamp":"2021. május. 31. 06:48","title":"Csak tavaly több mint 80 „unokázós” csalót fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]