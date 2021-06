Belügyminisztériumhoz tartozó hivatásos rendvédelmisek hetven százalékában felmerült már a pályaelhagyás gondolata egy nemrégi reprezentatív felmérést szerint.

Népszavának több érintett is megszólalt. Egy rendőr őrmester arról panaszkodott, hogy "rommá" dolgozza magát, miközben máshol sokkal többet is kereshetne ennyi munkával. Egy hét éve szolgáló rendőr pedig arról számolt be, több kollégája is tanfolyamokra jár, és ha végeznek, illetve, ha a helyzet is megengedi, leszerelnek (ezt a veszélyhelyzet alatt nem tehetik meg – a szerk.). Az egyik közlekedési rendőr szerint "gyalázatos" pénzt kapnak, elmondása szerint 11 év szolgálat után a pótlékokkal és a túlórával együtt 220 ezer forintra jön ki egy hónap, egy frissen felszerelő egy városi kapitányságon nettó 150-160 ezer forintot kap. Hasonlóan keres egy frissen munkába álló tűzoltó is.

A Népszavának egy leszerelésre készülő tűzoltó azt mondta, hogy az állomány nagyjából tizede már elindította a szolgálatból való kilépés folyamatát. Pótlék nélkül nagyjából nettó 170 ezer forintot kap, ezért kénytelen másodállást vállalni. Elmondása szerint a testületből rengetegen vállalnak még fusimunkákat.

A rossz fizetés mellett szintén problémásnak találják, hogy eltörölték a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, így elöregedett az állomány. Többen továbbtaulnának, de a súlyos munkaerőhiány miatt nem engedik őt beiskolázni.

A rendvédelmi szakszervezetek elküldték a felmérést a Belügyminisztériumnak, de eddig nem kaptak választ.

Powell Pál, is, a Rendvédelmi Szervek Érdekegyeztető Fóruma munkavállalói oldalának vezetője a Népszavának azt mondta, hogy az emberek ki vannak facsarva, hiába fizette ki a rendőrség a túlórákat, sokan azért akarnak leszerelni, mert elfáradtak, és mindig van, ami miatt újra túlmunkát kell végezniük, most például jönnek a nagy rendezvények, a vizes Eb, majd a foci-Eb, ahol a rendőröknek nagy létszámban kell helytállni.

A másodállásra eddig engedélyt kellett kérni, de fél év múlva választania kell a rendvédelem kötelékébe tartozónak, hogy rendőr, tűzoltó, börtönőr marad-e, vagy visszamegy az eredeti szakmájába vállalkozóként. Powell Pál olyanról is hallott, aki azért hozott létre most egy bt-t, hogy biztosan elengedjék a rendőrségtől januárban.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára a napokban 5 százalékos jövő évi béremelést ígért a rendvédelemben dolgozóknak, de nem tudni, milyen feltételek mellett.

Jelenleg egyébként a rendőrségtől bő háromezer, a büntetés-végrehajtásból több mint ezer szakember hiányzik.