[{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai Hegyvidéken.\r

","shortLead":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai...","id":"20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e3b9fc-4fa9-4a74-bd44-3685b7f55f49","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 22. 10:45","title":"Pokornival és Józsi hentessel jelentkezett be képviselőjelöltnek Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1a3811-db57-4099-855b-5f50b3881df7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 13. szakaszt Giacomo Nizzolo nyerte, az összetett élcsoportja nem változott.\r

","shortLead":"A 13. szakaszt Giacomo Nizzolo nyerte, az összetett élcsoportja nem változott.\r

","id":"20210521_giro_ditalia_valter_attila_12_hely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a3811-db57-4099-855b-5f50b3881df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592fe073-6593-48b5-aa6d-10e91d7d3953","keywords":null,"link":"/sport/20210521_giro_ditalia_valter_attila_12_hely","timestamp":"2021. május. 21. 20:45","title":"Giro d'Italia: Valter Attila maradt a 12. helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

