[{"available":true,"c_guid":"39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","shortLead":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","id":"20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85df8934-68d0-429c-a1f5-f0593b5c35e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. június. 02. 16:29","title":"Győrben megvásárolt egy szállodát az állami milliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","shortLead":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","id":"20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d8e24-c3be-4ba0-b826-5515df78e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","timestamp":"2021. június. 02. 09:31","title":"Megjelent egy rövid werkfilm az Elk*rtukról, de Gyurcsány karakterét ezen sem mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","shortLead":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","id":"20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c89b22-073d-41e6-9665-0a253f07ce13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","timestamp":"2021. június. 02. 11:28","title":"Van valami jó is a Covidban: online színházi fesztivált hívott életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","shortLead":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","id":"20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163ebc7-08d7-4127-b0a4-9529b8cecf0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","timestamp":"2021. június. 02. 09:00","title":"387 millió forintos nyereséget termeltek a vírusszkeptikus Lenkei Gábor cégei a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős teljesítményét kizárólag a hátsó kerekekre rászabadító nyitott tetős és hattyúajtós Vantage. Melyben kicsit akár farmeres James Bondnak is érezhetjük magunkat. ","shortLead":"Az Astonnál messze még a biturbó V8 halála, melyet mi sem bizonyít jobban, mint jelen tesztalanyunk, az 510 lóerős...","id":"20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff683d-b6db-4327-b150-c3abc8f8dfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66589501-8683-4be4-9032-30b01a72eeb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_hattyudal_helyett_hattyuajto_meghajtottuk_a_75_millio_forintos_aston_martin_vantage_roadstert","timestamp":"2021. június. 02. 06:41","title":"Hattyúdal helyett hattyúajtó: meghajtottuk a 75 millió forintos Aston Martin Vantage roadstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","shortLead":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","id":"20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411f689-d014-4040-a6d8-2dacb8d1814a","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","timestamp":"2021. június. 03. 09:05","title":"Megszólalt a 17 éves lány, aki puszta kézzel ment neki egy medvének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]