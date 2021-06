Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi büntetőjogi reformot jelentett be.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi...","id":"20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3879351b-48ba-4772-a7b7-8e52ba651974","keywords":null,"link":"/elet/20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","timestamp":"2021. június. 02. 17:35","title":"Magyar Katolikus Egyház a gyermekbántalmazásról: Rendkívül nehéz a múlttal indulatok nélkül, alázattal szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A támadók képeket készítettek az erőszakos közösülésről, melyek később a közösségi oldalakon is megjelentek. A lány ezután dönthetett úgy, hogy véget vet az életének.","shortLead":"A támadók képeket készítettek az erőszakos közösülésről, melyek később a közösségi oldalakon is megjelentek. A lány...","id":"20210602_belgium_tinedzser_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c8677-9f64-4437-b022-0120cd024c14","keywords":null,"link":"/elet/20210602_belgium_tinedzser_eroszak","timestamp":"2021. június. 02. 16:10","title":"Belga tinédzserek megerőszakoltak egy 14 éves lányt, az áldozat később öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","id":"20210602_544_loerovel_debutalt_a_BMW_i4_M50_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be257b0c-ee37-49da-bdca-2fb9419541b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_544_loerovel_debutalt_a_BMW_i4_M50_villanyauto","timestamp":"2021. június. 02. 07:59","title":"544 lóerővel debütált a BMW i4 M50 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne, az örülhet egy újabb hírnek az idei modellek akkumulátoraival kapcsolatban.","shortLead":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne...","id":"20210603_apple_iphone_13_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b888a6-84a9-4995-b523-9e431749244e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_iphone_13_akkumulator","timestamp":"2021. június. 03. 12:03","title":"Jó hír az iPhone-osoknak: sokkal nagyobb akkuk jönnek az Apple telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","shortLead":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","id":"20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d588e152-650a-413d-828a-bf5231a1d370","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","timestamp":"2021. június. 02. 11:13","title":"Matthew Perry és a menyasszonya szakítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon akarjuk, más alakot is felvehet.","shortLead":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon...","id":"20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce7b6d4-fa00-49de-842d-98412da3f01e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","timestamp":"2021. június. 03. 11:03","title":"Nyújthatja, csavarhatja, ezt is kibírja: elkészült az alakváltó kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9aabdd-3345-4eef-8649-21a6747a7b7a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vallási egyesület az adatkezelésük miatt indult vizsgálatokat nehezményezte, az Ab szerint azonban panaszuk nem veti fel az alaptörvény-ellenesség kételyét.","shortLead":"A vallási egyesület az adatkezelésük miatt indult vizsgálatokat nehezményezte, az Ab szerint azonban panaszuk nem veti...","id":"20210602_szcientologusok_adatkezeles_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d9aabdd-3345-4eef-8649-21a6747a7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c9b9b-fd71-4c9f-a6a4-d3769c6f0b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szcientologusok_adatkezeles_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. június. 02. 15:31","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a szcientológusok panaszával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]