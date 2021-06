Különösebben már nem meglepő, hogy a Jobbik az előválasztáson olyan pártok mögé áll be, amik még két éve is elképzelhetetlenek lettek volna, de azért így is fontos hír, hogy Jakab Péter pártelnök Facebookon jelentette be, az előválasztáson Pesterzsébet-Kispest választókörzetben az MSZP-s Hiller István támogatják.

Jakab azzal indokolta a döntést, hogy Hiller már négyszer vert meg fideszes jelöltet, illetve felkészültségét, szakmai tudását és egyéni képviselői teljesítményét emelte ki.

“Már többször leszögeztük: a Jobbik csak ott indul el, ahol mi szolgáljuk legjobban a kormányváltást. Ott győznünk is kell! Máshol pedig mást kell győzelemre segítenünk. Erről is szól az összefogás” - írta Jakab.

Hiller István 2006 és 2010 között az MSZP-SZDSZ kormány oktatási és kulturális minisztere volt, illetve 2004 és 2007 között az MSZP elnökeként is dolgozott.