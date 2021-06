„Senki sem képes arra, hogy 106 győztes előválasztási kampányt lemenedzseljen, senki sem gondolhatja, hogy mindenhol neki van a legjobb jelöltje. Az előválasztáson nagy a rugalmasság, senkit nem köt semmilyen átfogó koalíciós kényszer, mint egy rendes választáson. Itt körzetenként meg lehet választani, ki kit támogat. A helyi jelöltek és az országos vezetők is beszélnek egymással. A pártok racionálisak, a 10–20–50 jelöltjükre koncentrálnak. Ez nem azt jelenti, hogy ki lesz lúgozva az előválasztás, a legtöbb helyen 2–3 erős indulóra számítok” – egy ellenzéki forrásunk így jellemezte azokat az alkukat és helyezkedéseket, amelyek ezekben a napokban az ellenzéki oldalon szerveződő előválasztást előzik meg.

Bár az ellenzék jelenlegi legerősebb pártjának tartott Jobbik azt állítja, hogy mind a 106 választási körzetben képes lenne képviselőjelöltet állítani, mégis csak 40–50 választókerületre összpontosítanak, és csak ezekben indít jelöltet az ellenzéki előválasztásra. A Jobbiknak mint pártnak a legnagyobb kihívás, hogy először saját magát kell legyőznie – fogalmazott a hvg.hu-nak a sajtóosztályuk –, hogy az előválasztási jelöltállítás során ne a saját pártérdekeit nézze, hanem akár a saját pártos jelöltjét nem indítva a legalkalmasabb civil vagy más párt által jelölt személy mögé sorakozzon fel. Megy a helyezkedés és alkudozás, a fővárosban például az eddigi bejelentések szerint két saját jobbikos jelölt lesz, nyolc körzetben viszont beálltak a DK, az LMP, a Momentum vagy az MSZP–Párbeszéd jelöltjei mögé.

A viszonosság elve működik: a Momentum például máris visszahívta a jelöltjét annak érdekében, hogy a XVII. kerületben a jobbikos Szilágyi Györgyöt támogathassák. Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja ezzel kapcsolatban a hvg.hu-nak azt mondta, alapvetően arra készültek, hogy sok helyen állítanak jelöltet, tehát a párt honlapján ugyan jelenleg 65 név szerepel, de a következő időszakban még "finomítanak" a párt választási térképén. Ahogy haladunk előre, látjuk, másoknak kik a jelöltjeik, milyen kampányt csinálnak. Ebben a körzetben úgy ítéltük meg, hogy az a legjobb, ha visszalépünk – fogalmazott a XVII. kerületről, amely azon kevés budapesti körzet egyike, ahol erős a Jobbik. Hajnal szerint döntésükben szerepet játszott, hogy Szilágyi György a Jobbik egy meghatározó politikusa, és fontos, hogy "bizonyos emberek folytathassák a munkát a Parlamentben."

Ebben a körzetben valódi verseny várható így az ellenzéken belül, hiszen a Facebook-posztja alapján nyilvánvalóvá vált, hogy újra elindul a 2018-as MSZP-s jelölt, Lukoczki Károly is, aki 2500 szavazattal kapott csak ki a fideszes Dunai Mónikától.

Többször írtunk már arról, hogy éles lesz a harc Zuglóban, ahol a Momentum és a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatásával indul Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Tóth Csaba mostani szocialista országgyűlési képviselő ellen.

A kommunikáció alapján revansként értelmezhető, hogy Csepelen a Momentum által támogatott, szintén egyéniben győztes országgyűlési képviselőre, Szabó Szabolcsra indul a szocialista Komjáthi Imre. Hajnal Miklós viszont lapunknak azt mondta, hogy nem fognak abba belemenni, hogy a csepeli körzetért cserébe Hadházy Ákost visszaléptetik.

Késhegyre menő verseny várható a XI. kerületben, ahol a DK ismét Gy. Németh Erzsébetet indítja, akivel szemben a momentumos Orosz Anna és az MSZP–Párbeszédes Barabás Richárd indul. Gy. Németh három éve majdnem megverte Simicskó Istvánt. Most vele szemben egy közvélemény-kutatás szerint Orosz Anna vezet, ez fordulhat azzal, hogy a Jobbik kedden bejelentette a DK-s jelölt támogatását az előválasztásra.

Nagy harc várható Budapest II. kerületében is, ahol a DK-s Kálmán Olga, a momentumos Berg Dániel és az MSZP–Párbeszédes Tordai Bence indul az előválasztáson. Ebben a választókerületben teljes sorcserét hajtott végre az ellenzék, a korábbi ellenzéki indulók közül senki sem tűnik fel. Itt is nagy a tét: ez Varga Mihály körzete, aki nem indul újra. A Jobbik Kálmán mögé állt, amivel egyébként Márki-Zay Péter szerint korlátozzák a versenyt, sőt szerinte

összesen nagyjából 20 helyen várható valódi küzdelem a jelöltek között.

Ungár Péter LMP-s politikus ezt vitatva azt mondja, szerinte "nagyon sok helyen" komoly lesz a vetélkedés.

Eddig a legtöbb bejelentett jelölt-aspiránsa a DK-nak van: Gyurcsány Ferenc pártja 80 indulót mutatott be, de az már biztosan látszik, hogy – szemben a kezdeti ígéretükkel – nem lesz mind a 106 egyéni körzetben jelöltjük. A körzetek mindössze kétharmadában nevez csak meg a Párbeszéddel közös jelöltet az MSZP, de a 60–70 ígért jelölttől is messze vagyunk még: egyelőre alig 30 indulójukat jelentették be hivatalosan. Ugyanakkor volt olyan politikusuk, aki már bejelentette a maga indulását – így tett például Molnár Gyula Budapest 18-as körzetében, vagy éppen Lukoczki Károly –, illetve vannak olyanok is, akiknek indulása a még meg nem történt hivatalos bejelentés ellenére is biztosra vehető, ilyen például Mesterházy Attila volt pártelnök indulása Veszprém megye 1-es körzetében, ahol 2018-ban is indult, de végül visszalépett Kész Zoltán javára.

Az MSZP a hvg.hu kérdésére közölte: a Párbeszéddel közös jelöltjeik bemutatása folyamatosan zajlik, és előreláthatólag június végére lezárul. Megerősítették, hogy a választókerületek kétharmadában terveznek közös jelöltet állítani, azonban – tették hozzá – “a miniszterelnök-jelöltünknek, Karácsony Gergelynek mind a 106 körzetben versenyeznie kell”.

Az egyelőre nem végleges listákat böngészve úgy tűnik, a pártok nagyon új szerepelőket nem tudtak – vagy nem akartak – bevonni, egyedül a volt debreceni rektor, Fábián István kémikus professzor indulása meglepő. A Momentum leigazolta Kármán Irén oknyomozó újságírót, a Mindenki Magyarországa Mozgalom pedig több polgármestert, önkormányzati képviselőt indít.

2018-ban arra panaszkodtak a pártok, hogy nehéz jelöltet találni, mert félnek kiállni ellenzékiként. Most a beszélgetések alapján valamivel jobb a helyzet, bár Márki-Zay Péter szerint körzete válogatja.

Budapesten és a nagyvárosi körzetekben tolongás van, ott kellő számú, jó jelöltek indulnak, a kisebb helyeken, Budapesttől távolabb viszont a megfélemlítés miatt kevesebben vállalkoznak.

Itt nemcsak a kormányzati megfélemlítésre gondolt, elmondása szerint egyik jelöltjük az ellenzéken belüli villongás miatt lépett vissza. Ungár Péter LMP-s politikus a hvg.hu-nak azt mondta, tud olyan nyugat-magyarországi iskolai vezetőről, aki azért nem mert ellenzéki jelöltként indulni, mert attól félt, a fenntartó megtorolja az indulását. Az eleve kevés (12–20) jelöltet állító LMP politikusa szerint ők nem próbálnak győzködni senkit, hogy induljon, nem játszanak senki egzisztenciájával. Ungár körzetében is izgalmas lesz a verseny: Szombathelyen ugyanis elindul Czeglédy Csaba DK-s politikus is, a legutóbbi közvélemény-kutatásban például fej-fej mellett álltak.

Esetükben két erős jelöltről beszélhetünk, de Baranya megye 1-es körzetében egyelőre egy erős és két súlytalanabb ellenzéki jelöltet látunk: az MSZP és a Párbeszéd is Márki-Zay mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjét, Mellár Tamást támogatja, aki 2018-ban elnyerte a mandátumot, de vele szemben a DK és a Momentum is bejelentett saját jelöltet.

Pest megye 2-es, Budakeszi központú körzetében Márki-Zayék mellett a Jobbik is támogatja a Momentum jelöltjét, Szél Bernadettet, akivel szemben egyelőre a DK nevezett meg saját jelöltet. A várhatóan újrainduló fideszes “erős ember”, Lázár János ellen szállhat ringbe a hódmezővásárhelyi központú Csongrád 4-es körzetben az ellenzék közös jelöltje; az előválasztásra itt egyelőre Márky-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester jelentkezett be, akit a Jobbik, a Momentum, illetve várhatóan az MSZP–Párbeszéd támogat. Mellette a DK nevezett meg még jelöltet. A miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es körzetben 2022-ben nem indul a 2018-ban mindössze 127 vokssal a fideszes győztes mögé szoruló Jakab Péter Jobbik-elnök, helyette Szilágyi Szabolcsot indítja a párt – neki egyelőre egy DK-s kihívója ismert az ellenzéki előválasztáson.

Kérdés, az ősszel induló vetélkedést vajon megtrollkodja-e a Fidesz, vagy más, például a Volner pártot vezető volt jobbikos Volner János, aki a minap bejelentette, meg fogják hackelni az előválasztást. Utóbbit a pártok egy PR-fogásnak tartják, és Magyar György, az előválasztás lebonyolítását segítő Civil Választási Bizottság elnöke is azt mondta, „ha valaki bejelenti, hogy trollkodni készül, az általában ezt nem váltja be, csak figyelmet, 5 perc hírnevet akar szerezni.”

Magyar György szerint ha valakinek inkább érdekében állna az előválasztás meghackelése, az a Fidesz lenne, de úgy véli, “a Fidesz aligha akar ebbe beavatkozni, legfeljebb talán a miniszterelnök-jelöltek csatározásába”, mert meglátása szerint a kormánypárt inkább koncentrál majd az előválasztáson végül győzedelmeskedő végleges jelöltekre. Az ügyvéd mindenesetre úgy látja, bármilyen trollkodás vagy hackelés ellen “a legjobb orvosság a minél nagyobb arányú részvétel, az ellenzéki szavazók mozgósítása az előválasztáson”. Szerinte egyébként vidéken, a kisebb településeken a szándékos befolyásolásnak nincs is igazán realitása, “hiszen ezeken a helyeken szinte mindenki ismer mindenkit, messziről kitűnne az, aki trollnak áll, ráadásul helyben el is lehetetlenítené magát az illető.”

Sebián-Petrovszki László, az előválasztás lebonyolítására, felügyeletére létrejött hatpárti Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) DK-s tagja a hvg.hu-nak azt mondta, "a szándékos, károkozó jellegű manipuláció esélyét, ha 0-ra nem is, de minimálisra igyekszünk csökkenteni, ezért is tartott hosszú ideig a hat párt technikai egyeztetése az online szavazási rendszerről.”

A trollok kiszűrésére vezették be például a kétkörös hitelesítést: aki online szeretne szavazni, annak először az adatait kell megadni, majd az operátorok online, élőben is felveszik vele a kapcsolatot, és csak e “személyes” beszélgetés után tud majd voksolni, a folyamat pedig informatikailag is biztosítva lesz, például azonos IP-címről nyilván csak egyszer lehet szavazni. Továbbá akár online, akár személyesen voksolna valaki, ki kell töltenie egy értéknyilatkozatot – magyarázta Sebián-Petrovszki László, emlékeztetve arra, hogy a 2019-es főpolgármester-jelölti előválasztáson 67 ezren vettek részt, és ott sem merültek fel problémák, nem tapasztaltak tömeges visszaélés-kísérletet. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója, az EOVB Párbeszéd-delegálja azt mondta, minden fenyegetést komolyan vesznek, és jelentős erőkkel készülnek arra, hogy a "putyini rendszerű" manipulációkat kivédjék.