[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","id":"20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d193178-17d5-4e00-accc-1931b5e7172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","timestamp":"2021. június. 07. 09:03","title":"Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért és miért imádkozik valaki.","shortLead":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért...","id":"20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7f0a6-0638-4c2b-ad7f-7f4a8f3f25ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","timestamp":"2021. június. 07. 10:37","title":"Jönnek az imaposztok, hamarosan imádkozni is lehet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek kellett közbeavatkozni.","shortLead":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek...","id":"20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3973e50-c4dd-4725-a2a9-ab825798b9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","timestamp":"2021. június. 07. 16:23","title":"Egy több száz fős buli után megfenyegették a fideszes képviselő Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb5b4b-8b76-47ef-8208-87b21e2393cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagy az érdeklődés, nem zárnak be.

