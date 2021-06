Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","shortLead":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","id":"20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7f03ee-d091-4fdf-b401-cc59cf6cb44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","timestamp":"2021. június. 07. 17:35","title":"Hivatalosan is megjött a legerősebb elektromos Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e69f50-8c4e-4abf-97cc-3f55f57d10d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Trianon 1920 feliratot festettek a szobor talapzatára.","shortLead":"Egy Trianon 1920 feliratot festettek a szobor talapzatára.","id":"20210607_sepsiszentgyorgy_Vitez_Mihaly_szobor_rongalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e69f50-8c4e-4abf-97cc-3f55f57d10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239eee51-843e-4796-ae53-f11deb867b9e","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_sepsiszentgyorgy_Vitez_Mihaly_szobor_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 11:55","title":"Négy fiatalt gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi Vitéz Mihály-szobor megrongálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","shortLead":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","id":"20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee783ea-ed83-43e4-808c-2161a27dbd5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","timestamp":"2021. június. 07. 07:59","title":"Gigantikus légterelőket kapott a Bentley Continental GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós kiképzést kaptak aknakeresésből.","shortLead":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós...","id":"20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04db41-0a72-488a-80ce-6cc6a567d779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Nyugdíjba vonul a kambodzsai óriáspatkány, amely pár év alatt 71 taposóaknát szagolt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","shortLead":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","id":"20210608_internet_leallas_cdn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e95b26a-e19b-41bc-84a2-4f4caee93e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_internet_leallas_cdn","timestamp":"2021. június. 08. 13:01","title":"Leálltak a legnagyobb weboldalak, oda a Spotify, a Reddit és több híroldal is [Frissítés: újra működnek]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcf66be-a170-4075-a789-86b85f547573","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság egyszerre ennyi modellt azonos körülmények közötti összehasonlításban látni. ","shortLead":"Ritkaság egyszerre ennyi modellt azonos körülmények közötti összehasonlításban látni. ","id":"20210608_Huszonegy_uj_villanyautot_vezettek_vegso_lemerulesig_norveg_tesztelok__ime_az_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdcf66be-a170-4075-a789-86b85f547573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ea941-98be-4ba7-8a24-c51625c1ccae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Huszonegy_uj_villanyautot_vezettek_vegso_lemerulesig_norveg_tesztelok__ime_az_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 08. 13:32","title":"Végső lemerülésig vezettek 21 új villanyautót norvég tesztelők – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban azzal, hogy vannak, akiknek elegük lesz az iOS-es ökoszisztémából.","shortLead":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban...","id":"20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bed6fa-9a06-450e-9ee5-409d41765730","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","timestamp":"2021. június. 08. 11:03","title":"Elismerte az Apple: nem kevés iPhone-os vált Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","id":"20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad232-a9be-45fc-866c-a8834cf30bd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","timestamp":"2021. június. 07. 06:41","title":"Magától felismeri a kanyarokat: kipróbáltuk a kis méregzsák Hyundai i20 N-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]